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Ирина Билык и Аслан Ахмадов официально разведены

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июля, 19:44
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Украинская певица Ирина Билык и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, который проживает в России, теперь официально не пара
Ирина Билык официально не замужем
Ирина Билык официально не замужем / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым, который является отцом ее второго ребенка. Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях. Теперь же Ирина Билык официально разведена.

Об этом певица сообщила в Instastories, отвечая на вопрос подписчика. Впрочем, больше никаких подробностей о разводе с Асланом Ахмадовым Ирина Билык не добавила. Судя по всему, они расстались мирно. Как признавалась певица ранее, Аслан очень хороший папа.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов официально развелись
Ирина Билык и Аслан Ахмадов официально развелись / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В то же время Ирина Билык не исключала возможности, что у ее экс-супруга кто-то появился и допускает, что у нее самой вскоре могут возникнуть отношения. В любом случае артистка планирует продолжать дружить со своим бывшим и даже работать. Аслан Ахмадов является постоянным режиссером клипов знаменитости.

Отвечая на вопрос подписчика, кто является ее самым любимым мужчиной, Ирина Билык поправила, что их двое. Это ее сыновья: Глеб – от гражданского брака с моделью Андреем Оверчуком, и Табриз, который родился в браке с Асланом Ахмадовым.

Любимые мужчины в жизни Ирины Билык – ее сыновья
Любимые мужчины в жизни Ирины Билык – ее сыновья / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В тренде

Напомним, что Ирина Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова в марте 2015 года. Месяцем ранее у пары родился сын Табриз – мальчика родила суррогатная мать.

Смотрите интервью Ирины Билык для программы"Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

Ранее Аслан Ахмадов показал редкие совместные кадры с младшим сыном Ирины Билык.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека

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