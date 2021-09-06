Ирина Билык рассказала, как Софии Ротару удается оставаться такой стройной

Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода / Фото: пресс-служба

По словам Ирины Билык, легендарная София Ротару, которая отдыхает с семьей в Италии, секрет певицы прост – ничего не есть.

Вероятно, это было сказано в немного преувеличенной форме, ведь совсем ничего не есть нельзя и невозможно, но всем давно известно: если вы хотите потерять лишний вес, диетологи советуют уменьшить ваши привычные порции и увеличить количество приемов пищи в день. То есть питаться меньше, но чаще.

Говорила со мной, как с дочерью: "Ты не поверишь, я ем одно яблочко, готовлю на всю семью и даже не пробую". Мы знаем, как она выглядит роскошно, но секрет знаю только я – ничего не есть, – с улыбкой рассказала Билык в программе "Світське життя".

София Ротару позирует в платье-вышиванке в Италии / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Также Ирина рассказала о том, как и где впервые увидела Софию Михайловну.

Я впервые увидела Софию Михайловну у себя на студии. Так получилось, что она приехала записывать песню. Я увидела такую хрупкую, очень хорошую, трогательную женщину. Говорит: "Ирочка, Боже, вы не смотрите на меня, я без грима". Я говорю: "Да ну, вы что, все в порядке!" – вспомнила Билык.

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Недавно и София Ротару делилась фото с отдыха в Италии. Фото в вышиванке оценила Алла Пугачева.

Напомним, на днях Николай Басков признался, что иногда дарит певицы дорогие украшения. Российский певец подарил Софии Ротару на день рождения браслет с изумрудами и бриллиантами, стоимость которого около двух миллионов рублей (728 тысяч гривен).

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