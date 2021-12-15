Ирина Горовая о принятии закона №5572, против которого выступает Руслана: Правда победила неправду

Ирина Горовая высказалась о принятии закона об авторских и имущественных правах. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina, ruslana.official

На фоне принятия Верховной Радой законопроекта, касающегося авторских и имущественных прав, разгорелся скандал, в котором фигурирует имя певицы Русланы. Одни деятели считают, что этот закон лоббистский, другие отмечают, что документ откроет немало возможностей для артистов.

В комментарии "Сегодня" музыкальный продюсер Ирина Горовая призналась, что рада принятию законопроекта об авторских и имущественных правах. По ее словам, "справедливость победила".

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Я очень поддерживаю его и считаю, что справедливость победила. Мы очень надеемся на аккредитацию, которая будет проведена прозрачно, для того чтобы была аккредитована та компания, которая не только будет собирать, но и выплачивать. Для нас это очень большая победа, – рассказала Горовая.

По мнению продюсера, "правда победила неправду". Как объяснила Ирина, принятый закон предусматривает повторную аккредитацию и размороженность деятельности организаций коллективного управления.

Также она рассказала, какие же привилегии могут иметь авторы при принятии документа.

Позитив в том, что управлять всем этим должны те, кто далеко вперед смотрит на рынок, те, кто хочет, чтобы рынок развивался. Люди, которые будут этим управлять, – это по сути производители контента, авторы и исполнители. Для нас было очень важно, чтобы управляли деньгами не те, кто хочет на этом заработать, а исполнители, те, кто имеет право получать вознаграждение за то, что музыка крутится и в Украине, и во всем мире, – добавила продюсер.

Горовая отметила, что надеется, что аккредитация будет проведена прозрачно и публично и будут отданы права и сборы именно тем людям, у которых подписаны контракты и компаниям, которые будут работать с украинскими исполнителями, а не с кем-то другими в пользу частных интересов.

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Отметим, что сегодня парламент проголосовал за изменения в закон об авторских правах. Закон имеет цель – разблокирования сбора авторских роялти для украинских авторов, благодаря чему они смогут получать вознаграждение за использование своего творчества.

Ранее продюсер и муж Русланы Александр Ксенофонтов высказался о законе авторского права. По его мнению, Верховная Рада открыла ящик Пандоры.

Также другой продюсер Михаил Ясинский заявил, что не доверяет закону об авторском праве. Он считает, что авторам и самим артистам следует углубленно разобраться в самой сути закона.