Продюсер Михаил Ясинский не доверяет закону об авторском праве: Ни авторы, ни сами исполнители в этом не разбираются

Генеральный продюсер агентства по продвижению артистов Secret Service прокомментировал "Сегодня" скандальный законопроект об отмене реформы управления авторским правом

Михаил Ясинский считает, что авторам и самим артистам нужно углубленно разобраться в самой сути закона / Фото: instagram.com/mikeyasinsky

Эксперт в области продюсирования Михаил Ясинский заявил, что не доверяет проекту, который подразумевает разблокировку сбора авторских роялти для украинских авторов, благодаря чему они смогут получать вознаграждение за использование своего творчества, в том числе из-за границы.

Не могут пользователи (те, кто пользуется авторскими правами), ни представители медиа-бизнеса, ни представители концертного бизнеса, коими являются эти два народных депутата (Никита Потураев и Александр Санченко – Ред.), которые связаны с медиа бизнесом и концертной индустрией (пользователями), формировать повестку дня в сфере авторского права. Потому что это априори будет в интересах пользователей, а не авторов, – говорит Михаил.

Свою точку зрения продюсер объясняет тем, что ни авторы, ни артисты достаточно хорошо не осведомлены в сути закона, а их высказывания по этому поводу просто популизм.

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Авторы и исполнители настолько унижены за тридцать лет отсутствием возможности получать роялти своей работой ремесленников, а не художников. Они в этом не разбираются и, к сожалению, разобраться не смогут до тех пор, пока вокруг этой темы один сплошной популизм, – считает эксперт.

Касаемо того, какую сторону конфликта поддерживает Ясинский он говорит, что сейчас еще рано определять, кто прав, а кто нет. Это станет известно только спустя время.

Через два-три года мы посмотрим разницу между цифрами, которые были и есть сейчас, и теми, которые будут потом, тогда станет ясно.

В целом многие украинские артисты поддерживают закон, среди них: Юрий Рыбчинский, Потап, Onuka, Алина Гросу, Валерий Харчишин, Олег Михайлюта, Екатерина Павленко, KAZKA, Lama и другие.