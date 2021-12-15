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Продюсер и супруг Русланы Александр Ксенофонтов о законе авторского права: Верховная Рада открывает ящик Пандоры

Эксклюзив
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 12:49
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Сейчас все активно обсуждают законопроект №5572, касающийся авторских и имущественных прав. Одни деятели выступают за принятие этого документа, другие – категорически против
Продюсер Александр Ксенофонтов высказался о законе авторского и имущественного права.
Продюсер Александр Ксенофонтов высказался о законе авторского и имущественного права. / Фото: Коллаж: Сегодня, oleksandr.ksenofontov

Известно, что Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект, который имеет цель – отмену реформы организаций коллективного управления, введенную в 2018 году, и лишение аккредитации ОКУ (уполномоченные организации коллективного управления авторским правом, – Ред.).

Этот документ предусматривает разблокировку сбора "авторских" роялти. Также украинские авторы смогут получить вознаграждение из-за границы, а иностранные правообладатели получат средства для публичного использования их произведений в Украине.

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Впрочем, не все одобряют проект закона. Более того, некоторые деятели считают его лоббистским.

В комментарии "Сегодня" продюсер и супруг певицы Русланы Александр Ксенофонтов отметил, что выступает категорически против законопроекта, потому что в нем есть "коррупционные риски".

Мы жестко критикуем этот закон и выступаем против него. Считаем его лоббистским и даже с коррупционными и антиконституционными рисками, – подчеркнул продюсер.

По мнению Ксенофонтова, этот документ отменяет все ранее принятые решения и законные акты.

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Он по сути отменяет решения и законные акты, которые были приняты ранее. Фактически подменяет судебную ветвь власти. Верховная Рада открывает "ящик Пандоры", – добавил Александр.

По словам продюсера, после потенциального принятия законопроекта могут отменять любые конкурсы и аккредитации, которые уже были приняты.

То есть можно будет отменять любые конкурсы и аккредитации, уже принятые законом. Выглядит это очень незаконно, неконституционно и лоббистски. Ибо закон фактически лоббирует одну организацию, лоббирует пользователей авторского права, а не самих авторов и правообладателей, – объяснил Ксенофонтов.

В то же время Александр рассказал, что будут делать противники законопроекта в случае его принятия парламентом. По его словам, этот вопрос будет решаться через Конституционный суд.

Мы будем обращаться к депутатам, чтобы обратиться в Конституционный суд на предмет конституционности этого закона, потому что, по нашему мнению, он нарушает конституцию, – заявил продюсер.

Напомним, что на фоне обсуждения соответствующего законопроекта певицу Руслану начали обвинять в коррупции и нарушении прав артистов на роялти.

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Кстати, как известно, очень многие украинские артисты поддерживают этот закон, среди них: Юрий Рыбчинский, Потап, Onuka, Алина Гросу, Валерий Харчишин, Олег Михайлюта, Екатерина Павленко, KAZKA, Lama и другие. Также за принятие документа выступила и журналистка Янина Соколова, которая считает, если закон будет принят, то каждый музыкант будет получать столько роялти за собственные песни, сколько заработал.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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