Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе? Пара заинтриговала совместным выходом

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью на прогулке / Фото: dailymail

Семейная жизнь Брэдли Купера и Ирины Шейк закончилась в 2019. Тогда актеру приписывали роман с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой. В то же время Ирина успела закрутить небольшую интрижку с американским рэпером Канье Уэстом.

Однако, в последнее время Купер и Шейк стали все чаще видеть вместе и у поклонников появилась надежда на воссоединение звездной семьи. Так Daily Mail сообщает о том, что пара вместе с дочерью Леей отправились на спектакль "Щелкунчик" в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе оправились на спектакль / Фото: dailymail

На фото бывшие супруги выглядят очень счастливыми, они играют с дочерью и мило общаются между собой.

Фанаты надеяться на воссоединение звездной пары / Фото: dailymail

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После спектакля Купер и Шейк отправились на ужин в один из нью-йоркских ресторанов в компании актрисы Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана.

Шейк и Купер встретились с Энн Хэтэуэй и ее мужем / Фото: dailymail

Официальные представители Шейк и Купера ответили журналистам, что пара поддерживает хорошие отношения, однако официально они не вместе. Родители вместе занимаются воспитанием дочери и стараются проводить больше времени в полном составе.

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