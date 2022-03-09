Иван Дорн посвятил стихи Родине-матери: Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Иван Дорн посвятил стихи Родине-Матери в Киеве / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Творчество украинских артистов продолжает вдохновлять весь украинский народ в момент противостояние российской агрессии. Воодушевляющие строки, посвященные украинской армии, написал Сергей Бабкин.

Своим творчеством также поделился в Instagram украинский певец и продюсер Иван Дорн.

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Музыкант посвятил стихотворение одному из главных символов города Киева – Родине-матери, которая возвышается над столицей и напоминаем нам о мужестве и силе украинского народа.

Мерещится Киева Родина-мать:

Теперь только так я могу представлять

Тебя, моя женщина, на высоте,

Из стали, с доспехами в каждой руке,

С бесстрашным, стремительным взглядом туда,

Где дети твои терзают врага.

Твой скульптор тебя создавал от того,

Что чуял он нервную рябь над Днепром,

И чтобы спокойнее быть берегам

Склонил эти земли к твоим он ногам.

И я приклоняюсь сейчас пред тобой –

Тобой и твоею нелегкой судьбой!

Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!

Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

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Раньше Монатик написал стихотворение, посвященное войне в Украине. В поэзии артист обратился к российским звездам и призвал не молчать.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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