Сергей Бабкин из бомбоубежища зачитал стихи воинам ВСУ: "Хай орки гниють від вашої хвилі"

Это уже не первое произведение, которое Сергей Бабкин написал за время войны. Несколькими днями ранее артист посвятил жесткую песню "диктатору" Владимиру Путину. На этот раз Бабкин решил поддержать украинских бойцов и восхитился их мужеством и отвагой в стихах.
Сейчас артист вместе с супругой Снежаной и детьми находится в Днепре. Туда семья сбежала после бомбежки в Харькове. И именно там, прячась от обстрелов, Бабкин записал свои произведения.
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Стихотворение Сергея Бабкина бойцам ВСУ
Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своєму житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви – спокій душі, ви – світло вночі,
ви – гордість людей України.
І в кожного з вас на цьому плечі,
божий янгол тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили!
Раньше Монатик написал стихотворение, посвященное войне в Украине. В поэзии артист обратился к российским звездам и призвал не молчать.
Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!
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