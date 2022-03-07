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Сергей Бабкин из бомбоубежища зачитал стихи воинам ВСУ: "Хай орки гниють від вашої хвилі"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 21:17
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Певец и актер Сергей Бабкин поддерживает украинскую армию своим патриотичным творческом и записывает стихи о украинской армии прямо из бомбоубежища
Сергей Бабкин посвятил стихи ВСУ
Сергей Бабкин посвятил стихи ВСУ / Фото: instagram.com/babkin_official

Это уже не первое произведение, которое Сергей Бабкин написал за время войны. Несколькими днями ранее артист посвятил жесткую песню "диктатору" Владимиру Путину. На этот раз Бабкин решил поддержать украинских бойцов и восхитился их мужеством и отвагой в стихах.

Сейчас артист вместе с супругой Снежаной и детьми находится в Днепре. Туда семья сбежала после бомбежки в Харькове. И именно там, прячась от обстрелов, Бабкин записал свои произведения.

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Стихотворение Сергея Бабкина бойцам ВСУ

Шалені, відверті, скажені, вперті.
Живі, небайдужі, веселі, дружні.
Ніколи ще у своєму житті,
моє серце не мало ще таких відчуттів.
Ви – спокій душі, ви – світло вночі,
ви – гордість людей України.
І в кожного з вас на цьому плечі,
божий янгол тримає броньовані стіни.
Хай орки гниють від вашої хвилі.
У нас найкращі у світі Збройні сили!

Раньше Монатик написал стихотворение, посвященное войне в Украине. В поэзии артист обратился к российским звездам и призвал не молчать.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

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Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
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