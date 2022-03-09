Іван Дорн присвятив вірші Батьківщині-Матері: Поки ти стоїш, ми всі стоятимемо!

Іван Дорн присвятив вірші Батьківщині-Матері у Києві / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Творчість українських артистів продовжує надихати весь український народ у момент протистояння російській агресії. Надихаючі рядки, присвячені українській армії, написав Сергій Бабкін.

Своєю творчістю також поділився у Instagram український співак та продюсер Іван Дорн.

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Музикант присвятив вірш одному з головних символів міста Києва – Батьківщині-Матері, яка височить над столицею та нагадуємо нам про мужність і силу українського народу.

Мерещится Киева Родина-мать:

Теперь только так я могу представлять

Тебя, моя женщина, на высоте,

Из стали, с доспехами в каждой руке,

С бесстрашным, стремительным взглядом туда,

Где дети твои терзают врага.

Твой скульптор тебя создавал от того,

Что чуял он нервную рябь над Днепром,

И чтобы спокойнее быть берегам

Склонил эти земли к твоим он ногам.

И я приклоняюсь сейчас пред тобой –

Тобой и твоею нелегкой судьбой!

Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!

Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

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Раніше Монатик написав вірш, присвячений війні в Україні. У поезії артист звернувся до російських зірок та закликав не мовчати.

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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