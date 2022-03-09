Іван Дорн присвятив вірші Батьківщині-Матері: Поки ти стоїш, ми всі стоятимемо!

Іван Дорн присвятив вірші Батьківщині-Матері у Києві / Фото: instagram.com/dorn_ivan
Творчість українських артистів продовжує надихати весь український народ у момент протистояння російській агресії. Надихаючі рядки, присвячені українській армії, написав Сергій Бабкін.
Своєю творчістю також поділився у Instagram український співак та продюсер Іван Дорн.
Музикант присвятив вірш одному з головних символів міста Києва – Батьківщині-Матері, яка височить над столицею та нагадуємо нам про мужність і силу українського народу.
Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я приклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!
Раніше Монатик написав вірш, присвячений війні в Україні. У поезії артист звернувся до російських зірок та закликав не мовчати.
Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!
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