Иво Бобул жестко раскритиковал солистку Go_A: Она никто и зовут ее никак

Знаменитый украинский артист захейтил солистку группы Go_A. / Фото: Facebook-страница Иво Бобула, instagram.com/go_a_band

Иво Бобул заявил, что Екатерина, которая ответила на слухи о своей ориентации, еще ничего не сделала для украинской культуры.

Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она, как певица, кто? Никто и зовут ее никак, – заявил Бобул в программе ЖВЛ.

Отметим, что певец остро высказался о Павленко после ее интервью Славе Демину, где она заявила, что украинскому шоубизнесу не хватает артистов, за которыми следовала бы молодежь. Как говорила исполнительница, "стразы и то, что было популярно 10 лет", современное поколение уже не интересует. Но, похоже, такие слова Кати очень тронули Бобула.

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В том же интервью звезда рассказала, что однажды Бобул подошел к ней за кулисами и не очень хорошо отозвался о ней, мол "у нее звездная болезнь и ей следует спуститься на землю".

Сказал, что я оскорбила всех артистов. Его очень обидела фраза о стразах. Его почему-то это задело лично, хотя вообще очень странная ситуация, – рассказывала Катя.

Если о фронтвумене Go_A Иво Бобул отзывается не слишком хорошо, то вот певица Ани Лорак вызывает восхищение у артиста.

Я уважаю ее все-таки, несмотря на то, что она уехала туда. Ладно, а что здесь у нас? Есть работа? Нет работы, – добавил артист.

Ранее легендарный певец уже осуждал молодых исполнителей за мат в песнях и неуважение к старшему поколению артистов. По словам Бобула, "культура уничтожается, а нация, у которой нет культуры, всегда будет слабой".

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А вот в 2012 году Иво подверг критике исполнителя Макса Барских на нацотборе на Евровидение.

Ранее Иво Бобул рассказал о своем творческом пути в интервью для программы "Звездный путь":



Кратко об Иво Бобуле

Напомним, что 68-летний Иво Бобул, это тот артист, на песнях которого выросли миллионы украинцев, слышавших их из поздравительных видеороликов по телевидению и на праздничных событиях. В частности, "А липи цвітуть", "Все золото світу", "Минає день" и другие.

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Иво Бобул / Фото: instagram.com/bykvu

В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.

Артист был женат четыре раза , третий брак самый известный – с певицей Лилией Сандулесой. Пара прожила вместе 10 лет и рассталась со скандалом. Певица до сих пор в интервью называет Бобула "карьеристом".

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