Из-за войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы

Организаторы премии отреагировали на российское вторжение в Украину / Фото: открытые источники

Как сообщает Variety, организаторы международной телевизионной премии "Эмми" исключили из конкурсной программы все российские проекты. Это их реакция на военное вторжение России в Украину.

Напомним, "Эмми" – американская телевизионная премия, которую считают телевизионным эквивалентом "Оскара". Она проводится с 1949 года. И в этом году организаторы приняли решение исключить из конкурсной программы российские проекты.

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Так, из конкурсной программы исключили программы, созданные российскими компаниями или совместно с ними, а также те, которые создавали для российских каналов или стриминговых платформ.

статуэтка "Эмми"

"В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году", – говорится в сообщении организаторов премии.

В организации также уточнили, что ранее были приостановлены контакты с российскими кинодеятелями и компаниями. Это значит, что зло не будет безнаказанным. За начатую войну в Украине будет платить каждый россиянин по всем фронтам. У них не только "Кинотавра" не будет, но и даже еды.

А весь цивилизованный мир обсуждает имена победителей "Оскара"-2022.

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