Через війну в Україні премія "Еммі" виключила російські проєкти з конкурсної програми

Организатори премії відреагували на російське вторгнення в Україну / Фото: открытые источники

Як повідомляє Variety, організатори міжнародної телевізійної премії "Еммі" виключили із конкурсної програми всі російські проєкти. Це їхня реакція на військове вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, "Еммі" – американська телевізійна премія, яку вважають телевізійним еквівалентом "Оскару". Вона проводиться із 1949 року. І цього року організатори вирішили виключити із конкурсної програми російські проекти.

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Так, із конкурсної програми виключили програми, створені російськими компаніями чи спільно з ними, а також ті, які створювали для російських каналів чи стрімінгових платформ.

статуетка "Еммі"

"На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії ухвалив рішення виключити всі програми з Росії з конкурсу International Emmy Awards цього року", – йдеться у повідомленні організаторів премії.

В організації також уточнили, що раніше було припинено контакти з російськими кінодіячами та компаніями. Це означає, що зло не буде безкарним. За розпочату війну в Україні платитиме кожен росіянин на всіх напрямках. У них не лише "Кінотавра" не буде, але навіть їжі.

А весь цивілізований світ обговорює імена переможців "Оскара"-2022 .

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