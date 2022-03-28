Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Хлывнюка ранили

Федишин vs фаны Лорак

Паш плетет сети

Лысий MELOVIN

Bon Jovi с нами

Новый секс-символ
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Оскар 2022: все победители кинопремии – кто получил заветные статуэтки?

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 марта, 06:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ночь с 27 на 28 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Узнайте имена победителей
Список лауреатов кинопремии "Оскар 2022"
Список лауреатов кинопремии "Оскар 2022" / Фото: Getty Images

Пока в Украине идет война, которую развязала Россия, в других странах продолжается жизнь...Проходят крупные праздники, концерты, фестивали и другие мероприятия. При этом люди, выступающие на этих ивентах напоминают миру о зверствах, которые творит российская армия в Украине.

В Голливуде в очередной раз состоялась одна из самых долгожданных кинопремий года – "Оскар". Кто получил свои награды -узнайте в нашем материале. Перед этим также предлагаем ознакомиться со списком номинатов.

Реклама

Список лауреатов премии "Оскар-2022"

Лучший фильм – CODA

Лучшая актриса – Джессика Честейн

Лучший актер – Уилл Смит

Реклама

Лучший актер второго плана – Трой Коцур, "CODA"

Фото: Axy.News

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос, "Вестсайдская история"

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Реклама

Лучший анимационный фильм – "Энканто"

Фото: Instagram

Лучший иностранный фильм – "Сяд за руль моей машины"

Лучший звук – "Дюна"

Лучший саундтрек к фильму – Билли Айлиш – No Time To Die, "Не время умирать"

Лучшая музыка к фильму – "Дюна"

Лучшая операторская работа – Грег Фрейзер, "Дюна"

Лучшие визуальные эффекты – "Дюна"

Лучший дизайн костюмов – "Круэлла"

Фото: кадр из фильма "Круэлла"

Все остальные номинации можно посомтреть тут.

В прошлом году главную награду и звание лучшего фильма получила картина "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Она также одержала победу в категории "Лучший режиссер", став второй женщиной в истории, получившей "Оскар" за режиссуру.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять