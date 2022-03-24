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В России в этом году много чего не будет – фестиваля "Кинотавр" в том числе: его отменили

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24 марта, 13:48
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Стало известно о том, что открытый российский фестиваль "Кинотавр" не состоится в 2022 году
Как и многие другие мероприятия, фестиваль отменен
Как и многие другие мероприятия, фестиваль отменен / Фото: открытые источники, Инстаграм Александра Роднянского

Сегодня официально стало известно о том, что ежегодный фестиваль "Кинотавр" отменен. Как и многие другие мероприятия, он перенесен на неопределенный срок. Мы не устаем говорить, что из-за российского вторжения в Украину Россия стала самой изолированной страной в мире, где скоро останется выжженное поле из-за санкций. Каждый день появляются все новые и новые тому подтверждения. Эта новость – не исключение.

Продюсер Александр Роднянский в интервью блогеру Илье Варламову поделился своим видением насчет будущего фестиваля "Кинотавр", президентом которого он является.

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Александр Роднянский на "Кинотавре"

"Кинотавр" — важнейшей отечественный фестиваль и один из самых старых брендов новой России. Я не думаю, что "Кинотавру" имеет смысл продолжать существование вот в России такой. Я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен.

"Кинотавр" должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября. Программа фестиваля включала в себя как традиционные конкурсы для полного и короткого метра, так и секцию "Кинотавр. Сериалы". Теперь культурные мероприятия с положительной репутацией ожидать не стоит. В РФ теперь только клоунада и шабаш пропаганды, как это было недавно в "Лужниках".

Отметим, чтопродюсер Александр Роднянский активно выступает против войны в Украине и освещает ситуацию. И сегодня, когда уже ровно месяц идет война, он также опубликовал важный пост в инстаграм. Там же он упомянул и о "Кинотавре".

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Также сегодня обсуждают наказание Путину от Андрея Данилко.

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