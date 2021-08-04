Избиение танцора Дорофеевой. Нападавшего уволили из УГО

В Управлении госохраны заявили, что поступок военного – позорный и недопустимый

Нападавшего на танцора Евгения Гончаренко выгнали из лав Управления госохраны. Коллаж "Сегодня"

Работника Управления государственной охраны (УГО), которого подозревают в избиении танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, уволили с должности.

Об этом сообщили на странице УГО в Facebook.

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Отмечается, что 4 августа по этому поводу провели служебное совещание и решили уволить военного. В пресс-службе назвали поступок мужчины позорным и недопустимым проявлением агрессии.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - говорится в публикации.

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Что произошло?

На днях в ходе внезапно возникшего конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. Пострадавший Евгений находится в медикаментозной коме после трепанации черепа.

Напомним, что делом занялось Государственное бюро расследований. Нападавшему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, суд в Киеве уже избрал меру пресечения подозреваемому – Евгения Беспалого взяли под стражу на 60 суток.