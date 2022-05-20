Избранница Святослава Вакарчука беременна – СМИ

Святослав Вакарчук скоро может стать во второй раз отцом / Фото: Коллаж: Сегодня

Святослав Вакарчук впервые стал отцом в августе 2021 года. Его гражданская жена – продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута тогда родила музыканту сына Ивана.

И вот похоже, что пара снова ждет появления малыша на свет! Как пишет "ТСН" избранницу Вакарчука заметили в украинском павильоне на кинорынке в Каннах во Франции. Тогда же корреспондентка СМИ успела снять ее на камеру.

Реклама

Скриншот с видео

Видно, что у продюсера есть кругленький животик.

Скриншот с видео

Евгения Яцута вошла в павильон в белом платье свободного кроя. Но свое положение она отказалась комментировать.

О личной жизни Святослава Вакарчука

В июне прошлого года музыкант развелся с Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-хорошему. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

Реклама

Чуть позже стали появляться слухи, что Святослав Вакарчук стал отцом впервые. Музыкант подтвердил рождение сына, которого назвал в честь отца, но имя мамы ребенка он до сих пор не афишировал.

Хоть и Святослав Вакарчук не обсуждает свою личную жизнь, но в Сети начали догадываться, что избранницей артиста стала Евгения Яцута.

Она работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, занимающейся производством клипов, рекламы и сериалов, среди которых и сериал "Чернобыль" от HBO.

Реклама

Кстати, фронтмен группы "Океан Эльзы" до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения с приемной дочерью Дианой Фонаревой – наследница его бывшей жены.