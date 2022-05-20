Обраниця Святослава Вакарчука вагітна – ЗМІ

Святослав Вакарчук скоро може стати вдруге батьком / Фото: Колаж: Сьогодні

Святослав Вакарчук уперше став батьком у серпні 2021 року. Його цивільна дружина – продюсерка українського продакшену Radioaktive Film Євгенія Яцута тоді народила музиканту сина Івана.

І от схоже, що пара знову чекає на появу малюка! Як пише "ТСН", обраницю Вакарчука помітили в українському павільйоні на кіноринку в Каннах у Франції. Тоді ж кореспондентка ЗМІ встигла зняти її на камеру.

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Скріншот з відео

Видно, що у продюсерки є кругленький животик.

Скріншот з відео

Євгенія Яцута увійшла до павільйону в білій сукні вільного крою. Але своє положення вона відмовилась коментувати.

Про особисте життя Святослава Вакарчука

У червні минулого року музикант розлучився з коханою Лялею Фонарьовою. Пара була разом понад 20 років. Вони почали зустрічатися ще в студентські роки та розлучилися по-доброму. Причину розриву Вакарчук не назвав, однак невдовзі після цієї новини з'явилися чутки, начебто у артиста вже з'явилася інша жінка.

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Трохи згодом стали з'являтися чутки, що Святослав Вакарчук став батьком вперше. Музикант підтвердив народження сина, якого назвав на честь батька, але ім'я мами дитине він досі не афішував.

Хоч Святослав Вакарчук не обговорює своє особисте життя, але у Мережі почали здогадуватись, що обраницею артиста є Євгенія Яцута.

Вона працює у відомій кінопродюсерській компанії Radioactive, яка займається виробництвом кліпів, реклами та серіалів, серед яких і серіал "Чорнобиль" від HBO.

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До речі, фронтмен гурту "Океан Ельзи" досі підтримує теплі дружні стосунки з прийомною донькою Діаною Фонарьовою – спадкоємиця його колишньої дружини.