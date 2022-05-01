Jerry Heil и Kalush Orchestra записали песню про Анджелину Джоли, которая спасет украинцев (видео)

Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили песню Анджелине Джоли / Фото: instagram.com/thejerryheil, Скриншот из видео

Вчера в СМИ и соцсетях обсуждали приезд Анджелины Джоли в Украину. Голливудская звезда во Львове встретилась с людьми, пострадавшими от российской агрессии.

Пока жители и гости Львова бегали по городу в поисках Джоли, Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили знаменитости трек.

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Jerry Heil рассказала, что в песне провела параллели между приездом Джоли в Украину и недавним фильмом студии Marvel, где Анджелина сыграла Тену – представительницу расы сверхлюдей – Вечных.

Вчера вдохновилась прибытием Анджелины Джоли. Мне сразу пришли строки о "Вечных" и Тене, богине войны. Анджелина Джоли по собственной воле (не по поручению ООН) прилетела во Львов. Встретив Kalush Orchestra, которые готовятся к "Евровидению", в ту же ночь я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере. Спасибо, Анджелина, за то, что привлекаешь внимание всего мира тогда, когда он привык слышать, что в Украине война. Пожалуйста, попроси своих друзей из Голливуда тоже приезжать к нам, ведь благодаря тебе теперь Украину снова слышат, – написала Джерри в Instagram.

Кстати рашистка Тина Канделаки обиделась на Анджелину Джоли, узнав, что та приехала в Украину. В своем Telegram-канале российская ведущая написала, что ее "тошнит" от актрисы.

На это отреагировал украинский продюсер Игорь Кондратюк, который назвал Канделаки "безмозглой бл*дью".