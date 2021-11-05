Самый худший фильм Marvel? Рецензия на фильм Вечные

Я посмотрела "Вечных" и готова поделиться своим мнением о самом неоднозначном фильме студии Marvel, который не похож на все предыдущие картины. Честно и без спойлеров

Рецензия на фильм "Вечные" / Фото: Sony, Marvel Studios

Недавно я уже рассказывала, о чем фильм Вечные и упоминала, что западные критики посчитали фильм слишком затянутым. Признаться, я была уверена, что они преувеличивают, хотя на сайте Rotten Tomatoes картину оценили в 50 баллов, что является не самым хорошим результатом.

После просмотра же задаюсь вопросом – правильно ли студия Marvel поступила, пригласив в качестве режиссера Хлою Чжао? Несомненно, она заслужила свой "Оскар" за "Землю кочевников", но так ли нужен в новой фазе КВМ (киновселенной Марвел) такой формат?

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Кадр из фильма "Вечные" / Фото: YouTube

Затянутое повествование

Фанаты Марвел привыкли к достаточно длинному хронометражу, но в тех же "Мстителях. Финал" два часа проходят как 15 минут, потому что события происходят динамично и захватывающе. В "Вечных", которые идут более двух с половиной часов, даже экшен-сцены кажутся каким-то замедленными.

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Персонажи

Весьма интересно наблюдать за тем, что происходит с героиней Анджелины Джоли – Теной, а вот Ричард Мэдден (привет поклонникам "Игры престолов") с самого начала будто "пасет задних" и не слишком активно себя проявляет, хотя с его Икарисом как раз таки связан главный плот твист фильма.

Анджелина Джоли в роли Тены / Фото: YouTube

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Отдельно хочется выделить ирландского актера Барри Кеогана, он сыграл Друига, выступившего против других членов своей расы. Характер его персонажа притягивает внимание, и вообще Друиг кажется наиболее самостоятельным среди Вечных.

Барри Кеоган в роли Друига / Фото: YouTube

Посыл фильма

"Вечные" – это длинная и неспешная картина, которая постепенно знакомит зрителя с многочисленными новыми персонажами киновселенной Марвел, которых мы теперь будем наблюдать в ближайших фильмах.

Персонаж Кита Харингтона, к слову, вообще не раскрылся, хотя еще до начала съемок было объявлено, что актер сыграет Черного рыцаря (это самостоятельный персонаж, не относящийся к Вечным).

Черный Рыцарь и Серси / Фото: YouTube

Главная мысль фильма, на мой взгляд, не в том, что человечество в очередной раз оказывается на грани гибели из-за более развитых и просвещенных существ, а в том, что даже сверхлюди, которыми являются Вечные, слабы перед проблемой выбора, проблемой жалости, сожаления, сопереживания, долга... Эти богоподобные герои чувствуют то же, что и обычные люди и так же, как обычные люди, не знают, что со всем этим делать, так же совершают ошибки и чувствуют боль.

Икарис и Серси / Фото: YouTube

Практически в каждом фильме "Марвел" режиссеры подчеркивают основную линию – веры в лучшее. Всегда есть герой (или несколько), который борется, даже если смысла в этом нет. А действительно ли он есть?

Понравился ли мне фильм "Вечные", как фанатке "Марвел"? Не уверена. Я могу лишь рассматривать его как "введение" в новую фазу киновселенной, в новую главу. Сравнивать "Вечных" с "Мстителями" категорически нельзя, но дать себе время на то, чтобы понять это кино – стоит.

P.S. Сцена после титров

В одной из сцен после титров, если сможете высидеть "Вечных" до конца, Marvel показали британского певца Гарри Стайлса – ему досталась роль Эроса ака Звездного Лиса ака брата Таноса, который испортил вообще все в последних "Мстителях".

Гарри Стайлс в образе Эроса появился в сцене после титров в "Вечных" / Фото: popcrush.com

Очень хочется увидеть Эроса в будущих фильмах, тем более, что у Гарри уже есть опыт в кино ("Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Не волнуйся, дорогая" Оливии Уайлд).

А пока – у Marvel Studios на очереди сериал "Соколиный глаз" и фильм "Человек-паук: Нет пути домой", которые должны выйти до конца этого года.

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