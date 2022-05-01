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Кондратюк назвал Канделаки безмозглой бл*дью – все из-за Джоли

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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1 мая, 15:50
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Игорь Кондратюк высказался о Тине Канделаки, которая раскритиковала Анджелину Джоли
Игорь Кондратюк рассказал, что думает о Тине Канделаки
Игорь Кондратюк рассказал, что думает о Тине Канделаки / Фото: Getty Images, скриншот

Рашистка Тина Канделаки после новости о приезде голливудской актрисы во Львов заявила, что ее "тошнит при виде Анджелины Джоли". Кроме это телеведущая возмутилась, что Анджелина Джоли и Шон Пенн приезжают в Украину, а в "ДНР" и "ЛНР" никто не едет. Также Канделаки поразмышяла, что весь мир сейчас против России.

Игорь Кондратюк после таких постов назвал Канделаки безмозглой бл*дью. Продюсер в комментариях в Facebook отметил, Тина прекрасно понимает, что происходит, но свой выбор она сделала.

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Ей платят за другое. Она широко расставила.. уши и дала свой острый язык для эксплуатации. Такие хуже, чем зомбированная рашистская биомаса где-то с Урала

Скриншот: Facebook

Ранее Игорь Кондратюк высказался, что российской культуры в Украине после войны не должно быть. Поклонникам российской культуры Кондратюк дал совет.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью "Сегодня" признался, что предвидел войну еще 15 лет назад, и вот почему.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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