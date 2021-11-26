Jerry Heil перепела Басту на украинском языке: Это божественно

Jerry Heil перепела Басту / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/bastaakanoggano

Jerry Heil, которая недавно нарвалась на хейт комментаторов из-за вакцинации, часто делится с подписчиками своими версиями известных песен.

В этот раз исполнительница решила дать новое звучание хиту российского рэпера Басты "Сансара". Певица перевела текст песни на украинских язык и перепела ее под собственный аккомпанемент на клавишах.

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Видео со своим исполнением Яна поделилась в Instagram. Jerry Heil призналась, что это одна из немногих композиций, которая заставляет ее плакать каждый раз.

У поклонников такая версия хита тоже вызвала слезы. Фанаты признались, что Jerry Heil удалось добавить треку пронзительности удачными оборотами украинского языка.

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"Это невероятно. Я обожаю эту песню и всегда хотела, чтобы она была на украинском языке"

"После просмотра этого видео, вы для меня открылись по-новому"

"Это божественно, не могу смотреть без слез"

"Омагад! На "небо перекинь" прибежала сюда! Это просто пушка!"

"Это супер! Можно влюбиться в эту песню заново!"

Фото – instagram.com/thejerryheil

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