Jerry Heil перепела Басту на украинском языке: Это божественно

Jerry Heil перепела Басту / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/bastaakanoggano
Jerry Heil, которая недавно нарвалась на хейт комментаторов из-за вакцинации, часто делится с подписчиками своими версиями известных песен.
В этот раз исполнительница решила дать новое звучание хиту российского рэпера Басты "Сансара". Певица перевела текст песни на украинских язык и перепела ее под собственный аккомпанемент на клавишах.
Видео со своим исполнением Яна поделилась в Instagram. Jerry Heil призналась, что это одна из немногих композиций, которая заставляет ее плакать каждый раз.
У поклонников такая версия хита тоже вызвала слезы. Фанаты признались, что Jerry Heil удалось добавить треку пронзительности удачными оборотами украинского языка.
- "Это невероятно. Я обожаю эту песню и всегда хотела, чтобы она была на украинском языке"
- "После просмотра этого видео, вы для меня открылись по-новому"
- "Это божественно, не могу смотреть без слез"
- "Омагад! На "небо перекинь" прибежала сюда! Это просто пушка!"
- "Это супер! Можно влюбиться в эту песню заново!"
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