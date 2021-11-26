Jerry Heil переспівала Басту українською мовою: "Це божественно"

Jerry Heil переспівала Басту / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/bastaakanoggano
Jerry Heil, яка нещодавно нарвалася на хейт коментаторів через вакцинацію , часто ділиться з передплатниками своїми версіями відомих пісень.
На цей раз виконавиця вирішила дати нове звучання хіту російського репера Басти "Сансара" . Співачка переклала текст пісні українською мовою і перепела її під власний акомпанемент на кнопках.
Відео зі своїм виконанням Яна поділилася у Instagram. Jerry Heil зізналася, що це одна з небагатьох композицій, яка змушує її плакати кожен раз.
У шанувальників така версія хіта теж викликала сльози . Фанати зізналися, що Jerry Heil вдалося додати треку пронизливості вдалими зворотами української мови.
- "Це неймовірно. Я обожнюю цю пісню і завжди хотіла, щоб вона була українською мовою"
- "Після перегляду цього відео, ви для мене відкрилися по-новому"
- "Це божественно, не можу дивитися без сліз"
- "Омагад! На "небо перекинь" прибігла сюди! Це просто гармата!"
- "Це супер! Можна закохатися в цю пісню заново!"
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