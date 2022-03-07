Jerry Heil запишет совместную песню с фанатами: Путин, иди домой!

Jerry Heil вместе с поклонниками напишет песню про войну в Украине / Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинские музыканты продолжают творить даже в период войны. Правда, теперь в их песнях больше патриотического контекста и антипутинских лозунгов.

Следом за анонсированной песней Верки Сердючки про Путина, свой трек решила написать и молодая певица Jerry Heil. Ее музыкальная композиция обещает быть очень необычной, ведь текст для нее напишут поклонники исполнительницы.

Реклама

В своем Instagram-аккаунте Jerry Heil предложила каждому желающему написать строчки для песни о противостоянии украинского народа, его силе и несокрушимости.

Народ! Пишем совместно песню о событиях, о сильном духе, о уже возникших мэмах (потому что мы умеем смеяться при любых условиях, такова наша украинская особенность). С вас строки (любое количество, раскройте свой потенциал по максимуму!) в комментах – а я все соберу – и выпустим скоро этот трек в честь нашей победы и мира на родной земле! – предложила фанатам певица.

В комментариях под постом поклонники исполнительницы уже начали проявлять свой творческий потенциал и писать первые куплеты.

Сама Jerry Heil уже успела записать небольшое домашнее видео с новой песней, посвященной Владимиру Путину – "PUTIN, GO HOME".

Реклама

Это украинская революционная песня #ХУТІНПУЙЛО стала народной 8 лет назад и с тех пор не было ни дня, чтобы она "вылетела в окно". Украинское название песни — это традиционное ругательство, но я сделала его более вежливым на английском языке, так что теперь это #PUTINGOHOME, и теперь пришло время всему миру спеть его вместе, – написала певица.

Ранее российский певец Стас Михайлов заявил, что Россия не воюет с Украиной. Он считает, что сейчас нужно поддерживать Путина, а санкции назвал войной Запада против России.

Мы также писали, что украинские исполнители прокомментировали скандальное заявление Баскова.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!