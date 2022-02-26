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Барских ответил Баскову на поддержку вторжения в Украину: твой золотой язык России умеет хорошо лизать

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 09:03
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Украинский певец оставил комментарий под постом Николая Баскова
/ Фото: скриншот

Украинские звезды по возможности стараются вести соцсети и доносить правду о происходящем в Украине своим российским подписчикам. В свою очередь некоторые российские звезды активно поддерживают нападение России на Украину. Потап уже ответил Николаю Баскову, Макс Барских тоже не стал молчать.

Певец оставил комментарий под постом российского певца о том, "Россия не начинает воин".

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Скриншот: Instagram

Придворный шут!Больше ничего не скажешь! Твой золотой язык России умеет хорошо лизать, – написал Макс Барских.

У себя на страничке в Instagram украинский певец опубликовал пост и показал подписчикам из России кадры войны в Украине.

Ад слишком долго ждет Путина!!! И всех остальных участников!

В комментариях россияне стали писать, что разочаровались в Барских. Певец не стал молчать.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, пока российские звезды пишут проплаченные посты и поддерживают вторжение в России в Украину, западные артисты не молчат. Мадонна попросила поддержать Украину, режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".

Элина Пелешенко
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