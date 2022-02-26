Барских ответил Баскову на поддержку вторжения в Украину: твой золотой язык России умеет хорошо лизать

Украинские звезды по возможности стараются вести соцсети и доносить правду о происходящем в Украине своим российским подписчикам. В свою очередь некоторые российские звезды активно поддерживают нападение России на Украину. Потап уже ответил Николаю Баскову, Макс Барских тоже не стал молчать.
Певец оставил комментарий под постом российского певца о том, "Россия не начинает воин".
Придворный шут!Больше ничего не скажешь! Твой золотой язык России умеет хорошо лизать, – написал Макс Барских.
У себя на страничке в Instagram украинский певец опубликовал пост и показал подписчикам из России кадры войны в Украине.
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Ад слишком долго ждет Путина!!! И всех остальных участников!
В комментариях россияне стали писать, что разочаровались в Барских. Певец не стал молчать.
Напомним, пока российские звезды пишут проплаченные посты и поддерживают вторжение в России в Украину, западные артисты не молчат. Мадонна попросила поддержать Украину, режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".