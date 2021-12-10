Как Дженнифер Лопес выглядит без фильтров – честное видео

Дженнифер Лопес показала видео, как выглядит без фильтров / Фото: instagram.com/jlo
Кто поверит, что Дженнифер Лопес 51? Голливудская красотка вовсе не выглядит на свой возраст и фото папарацци это доказывают. Поклонники уже не один год пытаются разгадать секрет молодости певицы. Сама артистка уверяет, ничего невозможного нет – правильное питание, сон, тренировки и правильная уходовая косметика помогают ей всегда быть в форме.
Чтобы это доказать Дженнифер Лопес показала в Instagram, как выглядит без фильтров. Все внимание подписчиков было приковано к состоянию кожи звезды: ровный оттенок, узкие поры, отсутствие глубоких морщин и изъянов.
В комментариях подписчики написали, что певица отлично выглядит.
- "Самая красивая девушка в мире"
- "Люблю тебя королева"
- "Красивая, как всегда… Счастливых праздников, Дженнифер, Бену и вашей прекрасной семье"
Напомним, недавно в фан-аккаунте Дженнифер Лопес появилисьархивные снимки певицы с отцом. Смотрите фото, сильно ли изменилась артистка.