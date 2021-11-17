Сильно изменилась? Смотрим архивные фото Дженнифер Лопес с отцом

Пока артистка не спешит радовать поклонников новыми кадрами, фаны решили пересмотреть архивные фото звезды. На одном из фан-аккаунтов в Instagram появились снимки Дженнифер Лопес и отцом Дэвидом, сделанные в 90-е на одном из мероприятий.
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В Сети отметили, что певица очень похожа на своего отца.
Дженнифер Лопес родилась в небогатой семье пуэрториканцев в Нью-Йорке. Отец Дженнифер, Дэвид Лопес, некоторое время работал в страховой компании в ночную смену, а потом начал работать программистом. Тем временем его супруга, мама Джей Ло, заботилась о доме и растила детей. У Дженнифер Лопес есть две сестры – Лесли и Линда.
В СМИ какое-то время обсуждалось, что у артистки сложные отношения с отцом. Дэвид Лопес остался без крыши над головой и лишился всех своих сбережений, из-за посещения церкви сайентологов, а знаменитая дочь не помогает отцу. Джей Ло не комментировала эти слухи.
Но в июне этого года Лопес поделился редким совместными селфи с отцом.
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