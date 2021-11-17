Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация

Пытки Мэнсона

Спойлер от Златы

Уильям в ярости

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Сильно изменилась? Смотрим архивные фото Дженнифер Лопес с отцом

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 07:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес не так часто у себя в Instagram публикует совместные фото с отцом
Как выглядит папа Дженнифер Лопес
Как выглядит папа Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Пока артистка не спешит радовать поклонников новыми кадрами, фаны решили пересмотреть архивные фото звезды. На одном из фан-аккаунтов в Instagram появились снимки Дженнифер Лопес и отцом Дэвидом, сделанные в 90-е на одном из мероприятий.

Дженнифер Лопес с папой
Дженнифер Лопес с папой / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Реклама

Дженнифер Лопес с папой на одном из мероприятий
Дженнифер Лопес с папой на одном из мероприятий / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес с отцом Дэвидом
Дженнифер Лопес с отцом Дэвидом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

В Сети отметили, что певица очень похожа на своего отца.

Реклама

Дженнифер Лопес родилась в небогатой семье пуэрториканцев в Нью-Йорке. Отец Дженнифер, Дэвид Лопес, некоторое время работал в страховой компании в ночную смену, а потом начал работать программистом. Тем временем его супруга, мама Джей Ло, заботилась о доме и растила детей. У Дженнифер Лопес есть две сестры – Лесли и Линда.

В СМИ какое-то время обсуждалось, что у артистки сложные отношения с отцом. Дэвид Лопес остался без крыши над головой и лишился всех своих сбережений, из-за посещения церкви сайентологов, а знаменитая дочь не помогает отцу. Джей Ло не комментировала эти слухи.

Но в июне этого года Лопес поделился редким совместными селфи с отцом.

Реклама

Дженнифер Лопес опубликовала селфи с отцом
Дженнифер Лопес опубликовала селфи с отцом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Свадьба года
Перис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять