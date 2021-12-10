Як Дженніфер Лопес виглядає без фільтрів – чесне відео

Дженніфер Лопес показала відео як виглядає без фільтрів / Фото: instagram.com/jlo

Хто повірить, що Дженніфер Лопес 51? Голлівудська красуня зовсім не виглядає на свій вік і фото папараці це доводять. Шанувальники вже не один рік намагаються розгадати секрет молодості співачки. Сама артистка запевняє, нічого неможливого немає – правильне харчування, сон, тренування та правильна доглядова косметика допомагають їй завжди бути у формі.

Щоб це довести, Дженніфер Лопес показала в Instagram як виглядає без фільтрів. Вся увага підписників була прикута до стану шкіри зірки: рівний відтінок, вузькі пори, відсутність глибоких зморшок та вад.

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У коментарях підписники написали, що співачка чудово виглядає.

"Найгарніша дівчина у світі"

"Люблю тебе королева"

"Красива, як завжди… Щасливих свят, Дженніфер, Бену та вашій прекрасній родині"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно у фан-акаунті Дженніфер Лопес з'явилися архівні знімки співачки з батьком . Дивіться фото, чи сильно змінилася артистка.