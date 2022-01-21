Впервые в новой ипостаси: Елена Кравец дебютирует в полнометражном фильме "Большая Прогулка"

Елена Кравец впервые появится в главной роли в полнометражном кино / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

24 февраля в кино стартует семейная комедия "Большая Прогулка" – первый совместный проект телеканала "Украина" и FILM.UA Group. По сюжету, две семьи случайно оказываются на одной лужайке, которую каждая из них считает "своей". К тому же они имеют противоположные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на то, как "правильно жить".

Елена Кравец впервые сыграет главную роль в полнометражном фильме. Ее героиня, Таня Драгоманова, работает в области культуры, воспитывает двоих детей и заботится о муже. О о своей роли Елена Кравец рассказывает следующее:

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Эта роль для Елены Кравец будет дебютной / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Татьяна образована, у нее есть определенный статус на работе, там она сильная женщина. Впрочем, так сложилась жизнь, что ей пришлось стать сильной рядом со своим мужем, которого она все еще любит. Но рядом с которым, у нее не выходит быть слабой. Она очень хочет изменить эти обстоятельства, она очень хочет быть защищенной, но в результате своей инициативности и энергии иногда забирает руль у мужчины и рулит сама.

Популярная актриса убеждена – эта ситуация и такое положение вещей знакомы многим женщинам в нашей стране. По словам исполнительницы главной роли, украинки очень самодостаточны, но всем нам хочется на ручки. Так и героиня Елены Кравец просто хочет чувствовать себя женщиной рядом со своим мужчиной, и понимает, что никто не меняется, пока сам этого не захочет.

Никакие изменения не начнутся, пока не достигнешь определенного внутреннего дискомфорта. И я думаю, что она все это понимает, верит в него, помнит то, каким он был, и вероятно где-то она понимает, что на то, каким он стал, и она имеет влияние. То есть она, возможно, была слишком сильной, брала власть в свои руки и была очень самостоятельной. Поэтому сейчас она готова быть покорной, где-то слабее, чем она есть, но она не знает, как это сделать, поэтому ее отношения с Евгением достаточно неоднозначны. То есть она иногда не знает, как реагировать на него, но ожидает от него мужских поступков,

– поделилась Елена Кравец.

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Несмотря на то, что юмор героев и реакции на сюжетные перипетии списаны из реальной жизни и хорошо знакомы всем украинцам, Елена Кравец отмечает, что все это – сборные образы, и в чистом виде вряд ли существуют такие семьи. Во всяком случае, семья актрисы совсем не похожа на семью ее экранной героини.

Актриса надеется, что сумела хорошо вжиться в роль / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мой муж совсем не похож на Евгения, а я надеюсь, что не всегда похожа на Таню,

– рассказала исполнительница главной роли в фильме "Большая Прогулка" Елена Кравец.

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Смотрите комедию "Большая Прогулка" во всех кинотеатрах Украины с 24 февраля!

"Большая Прогулка": детали

СИНОПСИС

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастает в гротескную "войну" за место под мангал. Неожиданно появляется и третий претендент – беглый коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же поляне и берущий младших детей наших семей в заложники – он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника.

Хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и бешеные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на "как правильно жить". Эта история о том, что какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда становимся единой мощной силы.

Уже скоро новинка появится на экранах / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Название: Большая Прогулка

Первый совместный проект лидеров индустрий Телеканал Украина и FILM.UA Group

Слоган: Шампуры вверх!

Дата релиза: 24 февраля 2022

Жанр: комедия

Хронометраж: 90 мин

Производство: FILM.UA Production

Дистрибутор: Kinomania и FILM.UA Distribution

Режиссер: Олег Зборовский

Авторы сценария: Артур Лерман, Вячеслав Островцев, Гарик Бирча

Продюсеры: Ирина Костюк, Виктория Корогод, Надежда Коротушка, Наталья Стрибук

В ролях: Юрий Ткач (Толя Наливайченко), Елена Кравец (Татьяна Драгоманова), Андрей Исаенко (Евгений Драгоманов), Ирина Гатун (Рая Наливайченко), Михаил Жонин (Степан Хомяк), Алексей Завгородний/Позитив (Гена), Илья Паладин (Ярослав Драгоманов), Марго Крупина-Биньковская (Лиза Драгоманова), Вероника Лукьяненко (Марьяна Наливайченко), Алекс Березовский (Дениска Наливайченко), Валерий Швец (Валерьяныч), Владислав Писаренко (Гриша).

Камео: VERKA SERDUCHKA & мама, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка.

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