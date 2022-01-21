Вперше у новій іпостасі: Олена Кравець дебютує у повнометражному фільмі "Велика Прогулянка"

Олена Кравець вперше з'явиться в головній ролі в повнометражному кіно / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

24 лютого у кіно стартує сімейна комедія "Велика Прогулянка" – перший спільний проєкт телеканалу "Україна" та FILM.UA Group. За сюжетом, дві сім'ї випадково опиняються на одній галявині, яку кожна з них вважає "своєю". До того ж вони мають протилежні погляди не лише на рецепт маринаду для шашлику, а й на те, як правильно жити.

Олена Кравець вперше зіграє головну роль у повнометражному фільмі. Її героїня, Таня Драгоманова, працює в галузі культури, виховує двох дітей та піклується про чоловіка. Про свою роль Олена Кравець розповідає наступне:

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Ця роль для Олени Кравець буде дебютною / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тетяна освічена, вона має певний статус на роботі, там вона сильна жінка. Втім, так склалося життя, що їй довелося стати сильною поруч зі своїм чоловіком, якого вона все ще любить. Але поряд з яким у неї не виходить бути слабкою. Вона дуже хоче змінити ці обставини, вона дуже хоче бути захищеною, але в результаті своєї ініціативності та енергії іноді забирає кермо у чоловіка і кермує сама.

Популярна акторка переконана – ця ситуація і такий стан речей знайомі багатьом жінкам в нашій країні. За словами виконавиці головної ролі, українки є дуже самодостатніми, але всім нам хочеться на ручки. Так і героїня Олени Кравець просто хоче почуватися жінкою поряд зі своїм чоловіком, і розуміє, що ніхто не змінюється, доки сам цього не захоче.

Жодні зміни не почнуться, доки не досягнеш певного внутрішнього дискомфорту. І я думаю, що вона все це розуміє, вірить у нього, пам'ятає те, яким він був, і, ймовірно, десь вона розуміє, що на те, яким він став, і вона має вплив. Тобто вона, можливо, була надто сильною, брала владу у свої руки та була дуже самостійною. Тому зараз вона готова бути покірною, десь слабшою, ніж вона є, але вона не знає, як це зробити, тому її стосунки з Євгеном є досить неоднозначними. Тобто вона іноді не знає, як реагувати на нього, але чекає від нього чоловічих вчинків,

– поділилася Олена Кравець.

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Незважаючи на те, що гумор героїв та реакції на сюжетні перипетії списані з реального життя та добре знайомі всім українцям, Олена Кравець зазначає, що все це – збірні образи, та у чистому вигляді навряд чи існують такі сім'ї. У всякому разі, сім'я акторки зовсім не схожа на сім'ю її екранної героїні.

Актриса сподівається, що зуміла добре вжитися в роль / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Мій чоловік зовсім не схожий на Євгена, а я сподіваюся, що не завжди схожа на Таню,

– розповіла виконавиця головної ролі у фільмі "Велика Прогулянка" Олена Кравець.

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Дивіться комедію "Велика Прогулянка" у всіх кінотеатрах України з 24 лютого!

"Велика Прогулянка": деталі

СИНОПСИС

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченка. У теплі весняні вихідні вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" – і доля зводить їх на одній галявині, яку кожна сім'я вважає "своєю". Між ними розгорається суперечка, переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Несподівано з'являється і третій претендент – корупціонер-утікач, який сховав свої гроші на цій же галявині і бере молодших дітей наших сімей у заручники – він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.

Хитрощі, підстави та протистояння, пригоди, несподівані гості та шалені гроші, різні погляди не лише на рецепт маринаду для шашлику, а й на "як правильно жити". Ця історія про те, що якими б різними ми не були і як би не сварилися, перед загальною загрозою ми завжди стаємо єдиною потужною силою.

Вже скоро новинка з'явиться на экранах / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Назва: Велика Прогулянка

Перший спільний проєкт лідерів індустрій Телеканал Україна та FILM.UA Group

Слоган: Шампури догори!

Дата релізу: 24 лютого 2022

Жанр: комедія

Хронометраж: 90 хв

Виробництво: FILM.UA Production

Дистрибутор: Kinomania та FILM.UA Distribution

Режисер: Олег Зборовський

Автори сценарію: Артур Лерман, В'ячеслав Островцев, Гарік Бірча

Продюсери: Ірина Костюк, Вікторія Корогод, Надія Коротушка, Наталія Стрибук

У ролях: Юрій Ткач (Толя Наливайченко), Олена Кравець (Тетяна Драгоманова), Андрій Ісаєнко (Євген Драгоманов), Ірина Гатун (Рая Наливайченко), Михайло Жонін (Степан Хом'як), Олексій Завгородній/Позитив (Гена), Ілля Палад Драгоманов), Марго Крупіна-Біньковська (Ліза Драгоманова), Вероніка Лук'яненко (Мар'яна Наливайченко), Алекс Березовський (Дениська Наливайченко), Валерій Швець (Валер'янич), Владислав Писаренко (Гриша).

Камео: VERKA SERDUCHKA & мама, Андрій Пятов, Євген Коноплянка.

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