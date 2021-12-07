Как Кристина Асмус выглядела до популярности – смотрим редкое фото

Кристина Асмус показала редкое детское фото / Фото: instagram.com/asmuskristina

Недавно Кристина Асмус поделилась свежим фото с коллегами по сериалу "Интерны", а теперь порадовала подписчиков фото из семейного архива. Актриса показала, как выглядела в 14 лет.

На фото будущая звезда позировала в костюме с египетскими мотивами.

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Я была очень закрыта, стеснительна, закомплексованна, у меня почти не было друзей, – поделилась Кристина

/ Фото: instagram.com/asmuskristina

У себя в Instagram Асмус также рассказала историю, как хотела подружиться с девочкой по имени Люся из танцевального кружка. У нее уже была лучшая подруга, которой она все рассказывала. Кристина решилась поссорить подруг. Гадая Люсе на дружбу, сказала, что ей надо держаться подальше от той подруги. Потом будущая актриса об этом своем обмане жалела.

В комментариях многие отметили, что Кристине очень идет быть брюнеткой.

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"Вам идет быть черненькой"

"Вау, какая красотка"

"Она похожа на Натали Портман из фильма Леон"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

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