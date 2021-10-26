Как Асмус обманывала парней: Ни одно разбитое сердце ничего не заподозрило

Кристина Асмус, которая несмотря на развод, продолжает видеться с Гариком Харламовым, рассказала подписчикам в Instagram, что в юности она очень нравилась мальчикам, а когда они просили у нее номер телефона, Кристина называла неправильный. Признаться, кто из нас так не делал)
Когда сотовых не было… Мальчики спрашивали у меня номер домашнего телефона. Тогда отказывать мне было неудобно, и я диктовала им номер — сто двадцать три, сорок пять, шестьдесят семь, – поделилась с подписчиками Асмус.
Кристина добавила, что парни так серьезно записывали ее номер, переспрашивали, верно ли записали и "ни одно разбитое сердце ничего не заподозрило".
Актриса опубликовала фото, на котором она запечатлена в стильном красном жакете с короткими рукавами и белых брюках.
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В комментариях подписчицы Кристины Асмус написали, что тоже так делали когда-то – давали неверные номера мужчинам. А некоторые фолловеры кинозвезды удивились, что она могла так поступать с парнями.
Развод Асмус
Напомним, что Кристина Асмус в прошлом году развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым. Актеры были вместе на протяжении восьми лет. У экс-супругов есть дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.
В Сети ходят слухи, что брак начал "рушиться" из-за съемок Кристины в фильме "Текст", где есть очень откровенная сексуальная сцена с ее участием. Однако Гарик этот факт отрицал, признавшись, что их чувства остыли еще задолго до съемок Асмус в скандальной киноленте.
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