Как Асмус обманывала парней: Ни одно разбитое сердце ничего не заподозрило

Актриса Кристина Асмус рассказала о своих бывших мужчинах, которым "неудобно было отказывать". Звезда кино призналась, что обводила парней вокруг пальца

Кристина Асмус вспомнила, как разбивала сердца ухажерам / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус, которая несмотря на развод, продолжает видеться с Гариком Харламовым, рассказала подписчикам в Instagram, что в юности она очень нравилась мальчикам, а когда они просили у нее номер телефона, Кристина называла неправильный. Признаться, кто из нас так не делал)

Когда сотовых не было… Мальчики спрашивали у меня номер домашнего телефона. Тогда отказывать мне было неудобно, и я диктовала им номер — сто двадцать три, сорок пять, шестьдесят семь, – поделилась с подписчиками Асмус.

Кристина добавила, что парни так серьезно записывали ее номер, переспрашивали, верно ли записали и "ни одно разбитое сердце ничего не заподозрило".

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Актриса опубликовала фото, на котором она запечатлена в стильном красном жакете с короткими рукавами и белых брюках.

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В комментариях подписчицы Кристины Асмус написали, что тоже так делали когда-то – давали неверные номера мужчинам. А некоторые фолловеры кинозвезды удивились, что она могла так поступать с парнями.

Развод Асмус

Напомним, что Кристина Асмус в прошлом году развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым. Актеры были вместе на протяжении восьми лет. У экс-супругов есть дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.

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Гарик Харламов и Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

В Сети ходят слухи, что брак начал "рушиться" из-за съемок Кристины в фильме "Текст", где есть очень откровенная сексуальная сцена с ее участием. Однако Гарик этот факт отрицал, признавшись, что их чувства остыли еще задолго до съемок Асмус в скандальной киноленте.

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