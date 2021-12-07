Як Христина Асмус виглядала до популярності – дивимося рідкісне фото

Христина Асмус показала рідкісне дитяче фото / Фото: instagram.com/asmuskristina
Нещодавно Христина Асмус поділилася свіжим фото з колегами з серіалу "Інтерни" ", а тепер порадувала підписників фото із сімейного архіву. Актриса показала, як виглядала у 14 років.
На фото майбутня зірка позувала у костюмі з єгипетськими мотивами.
Я була дуже закрита, сором'язлива, закомплексована, у мене майже не було друзів, – поділилася Христина.
У себе в Instagram Асмус також розповіла історію, як хотіла потоваришувати з дівчинкою на ім'я Люся з танцювального гуртка. Вона вже мала найкращу подругу, якій вона все розповідала. Христина зважилася посварити подруг. Коли вона гадала Люсі на дружбу, сказала, що їй треба триматися подалі від тієї подруги. Потім майбутня актриса про цей свій обман шкодувала.
У коментарях багато хто зазначив, що Христині дуже йде бути брюнеткою.
- "Вам іде бути чорненькою"
- "Вау, яка красуня"
- "Вона схожа на Наталі Портман із фільму Леон"
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