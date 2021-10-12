Как отбирали участниц на Мисс Украина Вселенная-2021 и почему внешность давно не приоритет

"Мисс Украина Вселенная 2021" - все, что нужно знать о конкурсе / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Уже 15 октября станет известно, кто из 15 финалисток конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" отправится на "Мисс Вселенную 2021" в Израиль представлять Украину на международном конкурсе.

В этом году в конкурсе появились изменения, а также поменялись критерии отбора участниц. С девушками проводили длительные индивидуальные интервью и выбирали их не только благодаря привлекательной внешности – учитывались характер, навыки коммуникации, способность создания личного бренда и другие характеристики.

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Внешняя красота сегодня уже не является приоритетом для конкурса. Обо всем этом (и не только) "Сегодня" поговорили с Анной Филимоновой, президентом конкурса "Мисс Украина Вселенная".

Как проходил отбор

По словам Анна Филимоновой, в этом году на конкурсе была отменена система отбора девушек на масштабных кастингах, формат изменился.

В этом году мы сделали для девушек образовательные лекции. Построили систему, основанную на глубоких интервью, которые длились иногда по два часа. Это дало нам очень классный результат, потому что многие достойные участия девушки стесняются приходить на массовые кастинги, так как что боятся быть в толпе, показать себя. Такая приватность позволяет максимально раскрыть девушку, особенности ее характера, – объяснила нам Анна.

Финалистки конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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Требования к участницам

Как рассказала нам Анна, конкурс стремится поддерживать современные тренды и течения. В последнее время тема бодипозитива стала как никогда актуальной – многие девушки отказываются соответствовать модельным стандартам и придуманным нормам.

По поводу требований к участницам – мы немного сместили рамки, не так скрупулезно относимся к таким параметрам, как рост, объемы, пропорции, - рассказала Анна.

По словам президента "Мисс Украина Вселенная", на конкурс сейчас вряд ли возьмут девушку, стремящуюся быть чересчур стройной и иметь небольшой вес.

Мы не берем таких девушек, потому что все-таки тренд бодипозитива, здорового отношения к телу – это признак психического здоровья молодежи. Мы хотим пропагандировать молодому поколению то, что тело женщины может быть разным, – подчеркнула Филимонова.

Участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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На что обращали внимание при отборе

При отборе финалисток большое внимание уделялось тому, чтобы девушка в первую очередь была личностью, имела личный бренд. Чтобы у нее были собственные ценности, внутренний стержень, а не просто красивая внешность.

Немаловажную роль играет характер участниц и их умение быть частью коллектива. По словам Анны, девиз конкурса этого года – это женская поддержка и дружба.

Мы тщательно подбирали девушек – чтобы они были приятные, дружелюбные, коммуникабельные, обладали знаниями нетворкинга, общения, знали языки и не были токсичными. Ведь женский коллектив часто бывает сложным, начинаются интриги, сплетни. Этого всегда хочется избежать, – объяснила Анна.

По словам Филимоновой, в этом году среди финалисток – девушки, которые уже чего-то добились в жизни, а конкурс станет для них трамплином для достижения новых задач и целей.

Участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Новинка конкурса

В этом году, по словам Анны, девушкам предстоит не только пройти конкурс купальников, дефиле в вечерних платьях и интеллектуальный конкурс, но и fashion-дефиле. Девушки наденут платья от именитых брендов, включая Tom Ford, Balmain и другие.

Таким образом участницы смогут почувствовать себя моделями, которые представляют наряды на мировых подиумах.

Когда и где пройдет "Мисс Украина Вселенная 2021"

Конкурс состоится 15 октября в 19:00 в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv в Киеве. 15 финалисток будут бороться за титул "Мисс Украина Вселенная 2021". Победительница отправится в Израиль представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021", который состоится в декабре.

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