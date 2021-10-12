Як відбирали учасниць на Міс Україна Всесвіт-2021 і чому зовнішність давно не пріоритет

"Міс Україна Всесвіт 2021" - все, що потрібно знати про конкурс / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Вже 15 жовтня стане відомо, хто з 15 фіналісток конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" відправиться на "Міс Всесвіт 2021" в Ізраїль представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Цього року в конкурсі з'явилися зміни, а також помінялися критерії відбору учасниць. З дівчатами проводили тривалі індивідуальні інтерв'ю і вибирали їх не тільки завдяки привабливій зовнішності – враховувалися характер, навички комунікації, здатність створення особистого бренду та інші характеристики.

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Зовнішня краса сьогодні вже не є пріоритетом для конкурсу. Про все це (і не тільки) "Сьогодні" поговорили з Анною Філімонової, президенткою конкурсу "Міс Україна Всесвіт".

Як проходив відбір

За словами Анна Філімонової, цього року на конкурсі була скасована система відбору дівчат на масштабних кастингах, формат змінився.

Цього року ми зробили для дівчат освітні лекції. Побудували систему, засновану на глибоких інтерв'ю, які тривали іноді по дві години. Це дало нам дуже класний результат, тому що багато гідних участі дівчат соромляться приходити на масові кастинги, оскільки що бояться бути в натовпі, показати себе. Така приватність дозволяє максимально розкрити дівчину, особливості її характеру, – пояснила нам Анна.

Фіналістки конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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Вимоги до учасниць

Як розповіла нам Анна, конкурс прагне підтримувати сучасні тренди і течії. Останнім часом тема бодіпозитиву стала як ніколи актуальною – багато дівчат відмовляються відповідати модельним стандартам і вигаданим нормам.

З приводу вимог до учасниць – ми трохи змістили рамки, не так скрупульозно ставимося до таких параметрів, як зріст, обсяги, пропорції, – розповіла Анна.

За словами президентки "Міс Україна Всесвіт", на конкурс зараз навряд чи візьмуть дівчину, яка прагне бути надто стрункою і мати невелику вагу.

Ми не беремо таких дівчат, тому що все-таки тренд бодіпозитиву, здорового ставлення до тіла – це ознака психічного здоров'я молоді. Ми хочемо пропагувати молодому поколінню те, що тіло жінки може бути різним, – підкреслила Філімонова.

Учасниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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На що звертали увагу при відборі

При відборі фіналісток велика увага приділялася тому, щоб дівчина в насамперед була особистістю, мала особистий бренд. Щоб у неї були власні цінності, внутрішній стрижень, а не просто красива зовнішність.

Важливу роль відіграє характер учасниць і їхнє вміння бути частиною колективу. За словами Анни, девіз конкурсу цього року – це жіноча підтримка і дружба.

Ми ретельно підбирали дівчат – щоб вони були приємні, доброзичливі, комунікабельні, володіли знаннями нетворкінгу, спілкування, знали мови і не були токсичними. Адже жіночий колектив часто буває складним, починаються інтриги, плітки. Цього завжди хочеться уникнути, – пояснила Анна.

За словами Філімонової, цього року серед фіналісток – дівчата, які вже чогось досягли в житті, а конкурс стане для них трампліном для досягнення нових завдань і цілей.

Учасниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

Новинка конкурсу

Цього року, за словами Анни, дівчатам належить не тільки пройти конкурс купальників, дефіле у вечірніх сукнях і інтелектуальний конкурс, а й fashion-дефіле. Дівчата одягнуть сукні від іменитих брендів, зокрема Tom Ford, Balmain та інші.

Таким чином учасниці зможуть відчути себе моделями, які представляють вбрання на світових подіумах.

Коли і де пройде "Міс Україна Всесвіт 2021"

Конкурс відбудеться 15 жовтня о 19:00 в п'ятизірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv у Києві. 15 фіналісток будуть боротися за титул "Міс Україна Всесвіт 2021". Переможниця відправиться до Ізраїлю представляти Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2021", який відбудеться в грудні.

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