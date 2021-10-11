Мисс Украина Вселенная-2018 Карина Жосан вышла замуж: смотрите фото со свадьбы

Украинская модель и победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2018" Карина Жосан поделилась с подписчиками радостной новостью о создании семьи

Карина Жосан вышла замуж / Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Карина Жосан, которая в 2018 году завоевала титул "Мисс Украина Вселенная-2018", опубликовала на своей странице в Instagramдве трогательных фотографии из зала росписи. Девушка вышла замуж за своего возлюбленного, имя которого публике не раскрывает.

Карина вышла замуж 8 октября, но фото опубликовала только сейчас. Единственное, чем поделилась девушке, это своей новой фамилией:

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Мистер и миссис Ошер, – подписала фото Жосан.

Карина Жосан показала фото со свадьбы / Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

В комментариях девушку стали поздравлять ее подписчики и друзья:

"Кариша, какие вы красивые. Поздравляю вас с таким важным событием, семейного благополучия!"

"Поздравляю, Кариночка, с прекрасным жизненным событием. Желаю самого наилучшего и прекрасного в семейной жизни!"

"Сладкой жизни и бесконечной любви вам!"

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Скриншот: Instagram

Что известно о Карине Жосан?

Карина – украинская модель. Она стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" в 2018 году. Девушка родилась в 1994 году в Одесской области.

С детства играла в театральной студии "Виват Театр". Затем участвовала в игре команды КВН "Убойная сила". С 16 лет Карина Жосан работает профессиональной моделью в Азии и Европе. Работала моделью за рубежом.

В 2017 году Карина окончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности гостинично-ресторанный и туристический бизнес.

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