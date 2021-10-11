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Мисс Украина Вселенная-2018 Карина Жосан вышла замуж: смотрите фото со свадьбы

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
11 октября, 20:36
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Украинская модель и победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2018" Карина Жосан поделилась с подписчиками радостной новостью о создании семьи
Карина Жосан вышла замуж
Карина Жосан вышла замуж / Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

Карина Жосан, которая в 2018 году завоевала титул "Мисс Украина Вселенная-2018", опубликовала на своей странице в Instagramдве трогательных фотографии из зала росписи. Девушка вышла замуж за своего возлюбленного, имя которого публике не раскрывает.

Карина вышла замуж 8 октября, но фото опубликовала только сейчас. Единственное, чем поделилась девушке, это своей новой фамилией:

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Мистер и миссис Ошер, – подписала фото Жосан.

Карина Жосан показала фото со свадьбы
Карина Жосан показала фото со свадьбы / Фото: instagram.com/karinazhosanofficial

В комментариях девушку стали поздравлять ее подписчики и друзья:

  • "Кариша, какие вы красивые. Поздравляю вас с таким важным событием, семейного благополучия!"
  • "Поздравляю, Кариночка, с прекрасным жизненным событием. Желаю самого наилучшего и прекрасного в семейной жизни!"
  • "Сладкой жизни и бесконечной любви вам!"

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Скриншот: Instagram

Что известно о Карине Жосан?

Карина – украинская модель. Она стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" в 2018 году. Девушка родилась в 1994 году в Одесской области.

С детства играла в театральной студии "Виват Театр". Затем участвовала в игре команды КВН "Убойная сила". С 16 лет Карина Жосан работает профессиональной моделью в Азии и Европе. Работала моделью за рубежом.

В 2017 году Карина окончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности гостинично-ресторанный и туристический бизнес.

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Ранее мы собрали все, что известно о 15-ти финалистках "Мисс Украина Вселенная-2021".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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