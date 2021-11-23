Как Пэрис Хилтон с мужем проводят медовый месяц. Фото из райского путешествия

40-летняя Пэрис Хилтон похвасталась райским медовым месяцем на Бора-Бора. / Фото: instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон и Картер Реум сыграли роскошную свадьбу 11 ноября, а несколько дней назад молодожены отправились в романтический медовый месяц. Звездная блондинка сразу решила, что хочет отдохнуть максимально, и спланировала уникальный экзотический тур.

Пэрис Хилтон позирует фотографу на Бора-Бора. / Фото: instagram.com/parishilton

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Пэрис хоть и не делится подробностями о том, какие именно курорты посетит с Картером, но, судя по их первой остановке, это будут поразительные уголки мира.

Счастливые влюбленные отправились в кругосветку. / Фото: instagram.com/parishilton

Кстати, первой остановкой свадебного путешествия стал райский остров Бора-Бора, что в Тихом океане. Молодожены решили не банально отдыхать на пляже, а добавить немного экстрима. Они плавали с гигантскими скатами.

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Первая остановка в нашем медовом месяце и мировом туре – Бора-Бора. Купаемся в южной части Тихого океана с моим любимым, – поделилась Хилтон.

Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом на отдыхе. / Фото: instagram.com/parishilton

Кроме того, счастливые влюбленные устраивали заплывы на лодке. По данным СМИ, парочка остановилась в дорогой пятизвездочной гостинице, зарезервировав номер люкс.

Также известно, что на остров вместе с супругами прилетело семейство Хилтон – родители Кэти и Ричард, братья Конрад и Баррон с супругой Тессой.

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Светская львица мечтала о медовом месяце на экзотических островах. / Фото: instagram.com/parishilton

Конечно, одного лакшери курорта мало, поэтому после Бора-Бора супруги отправятся на Таити. Там парочка проведет еще несколько дней. Однако на этом их путешествие по Тихому океану не закончится, ведь пара планирует кругосветное путешествие.

На снимках видно, что Хилтон выглядит по-настоящему счастливой. И не удивительно, ведь она мечтала о сказочной свадьбе много лет. Несколько мужчин добивались сердца светской львицы, но, все срывалось и вот наступил этот волшебный период для девушки.

У новоиспеченных супругов несколько экстремальный отдых. / Фото: instagram.com/parishilton

Кстати, у супругов вышли профессиональные кадры с отдыха. Кажется, мы знаем, в чем секрет фотоуспеха.

Пара позировала фотографу, обнимая друг друга, целуя и радуясь тому, что они проводят вместе счастливый отпуск.

Как прошла свадьба Пэрис Хилтон

Пэрис и Картер начали встречаться еще зимой 2020 года. В феврале 2021 года бизнесмен сделал предложение знаменитости.

Уже в ноябре пара сыграла свадебную церемонию в Лос-Анджелесе на вилле покойного дедушки Хилтон. Громкая свадьба 40-летних Пэрис Хилтон и Картера Реума бесспорно была сказочной: звездные гости, брендовые платья знаменитой блондинки, слезы жениха и т. д.

Супруг Пэрис Хилтон обеспечивает свою дочь с самого рождения / Фото: instagram.com/parishilton

Светская львица убеждена, что сейчас рядом с ней находится именно тот мужчина, о котором она мечтала всю свою жизнь.

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