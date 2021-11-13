Четыре платья, слезы жениха и звездные гости: детали сказочной свадьбы Пэрис Хилтон (фото)

11 ноября парочка сыграла роскошную свадьбу в Лос-Анджелесе, после чего празднование продолжилось двумя вечеринками, что впоследствии покажут в 13-серийном документальном сериале, который будет называться Paris in Love (Влюбленная Пэрис).
Громкая свадьба 40-летних Пэрис Хилтон и Картера Реума бесспорно была сказочной и потрясающей: звездные гости, четыре образа знаменитой блондинки, слезы жениха – это далеко не все. "Сегодня" предлагают посмотреть самые яркие фотографии из церемонии и празднования.
Торжественная часть прошла в имении Бель-Эйр, принадлежащее покойному дедушке Пэрис. Саму свадьбу будут праздновать три дня и три ночи. Интересно, что только для первого дня торжества светская львица подготовила четыре свадебных образа.
Для официальной части церемонии звезда одела платье Oscar de la Renta с кружевом и цветочной аппликацией. Волосы Пэрис были собраны в пучок, а прическу дополняла длинная фата. Невеста признается, что на создание платья ушло несколько месяцев и оно того стоит.
Я хотела чего-то вневременного, элегантного, шикарного и культового, и я так счастлива, – делится эмоциями Хилтон.
А вот жених не смог сдержать слез, когда увидел свою любимую в таком образе.
Когда Картер впервые увидел меня в платье, он заплакал, я тоже начала плакать. Это был сказочный момент. Перед началом церемонии мое сердце колотилось, потому что пришло время. Я дрожала: это был один из самых чувственных моментов в моей жизни, – написала модель на своем сайте.
Также знаменитость примерила свадебное платье с открытыми плечами и пышной юбкой от Galia Lahav. В дополнении шли диадема и деликатные бусы.
Продемонстрировала невеста и нежное, приталенное платье от Pamella Roland. Отметим, что наряд был полностью расшит бисером и камнями. Также на модели была легкая прозрачная накидка.
А вот для развлекательной, и самой интересной части мероприятия Пэрис одела короткое коктейльное платье с цветочной вышивкой от Oscar de la Renta.
Ну и как же без звездных гостей! Пэрис Хилтон пригласила на свадьбу своих знаменитых подруг: Ким Кардашьян, Эмму Робертс и Николь Ричи. Также на празднике были Бэби Рекса, Эшли Бенсон и другие.
На свадьбе была и певица Деми Ловато, которая посвятила молодоженам романтическую композицию I Will Always Love You. Кстати, именно под нее станцевали свой первый танец Пэрис и Картер.
Нельзя обойти сторону букет и свадебный торт – он потрясающий. К слову, гостей, кроме торта, угощали икрой, стейками, мороженым.
Также в Сети появилось фото Пэрис с семьей и подружками, которые были одеты в розовые платья от бренда Alice+Olivia.
Новоиспеченная жена делится с поклонниками, что долго искала "своего мужчину" , с которым может строить будущее и вот она его нашла.
Я – жена. Я не могу в это поверить. В последние два десятилетия я постоянно искала своего мужчину. Того человека, с которым вместе по силам построить будущее, – написала звезда.
Как Картер сделал предложение Пэрис
Избранник сделал предложение звезде в очень романтичном стиле – встал на колено в беседке, украшенной цветами. Конечно модель сказала "да".
Интересно, что к этому моменту несколько мужчин добивались сердца Пэрис, однако она отказывала. Похоже теперь светская львица нашла того единственного на всю жизнь.
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