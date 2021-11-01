Роман Зарицкой, ковид и Океан Ельзи: как прошел девятый эфир Танців з зірками

Как прошел девятый эфир "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Минувшим вечером "Танці з зірками", согласно правилам, покинула еще одна пара. С кем попрощались участники и зрители шоу и что интересного произошло в девятом эфире – рассказываем далее в материале.

Напомним также, что вчера на телеканале "Украина" показали второй выпуск самого загадочного и самого звездного шоу страны "Маска", где рассекретили еще одного участника.

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Так, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук открыли эфир ОЕ пасодоблем под песню "Твої зелені очі". В 27 баллов оценили старания пары звездные судьи проекта Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский.

Артур Логай и Анна Карелина исполнили фристайл под хит "Стріляй". Танец пары похвалила Екатерина Кухар, отметив, что Логай и Карелина самые техничные танцоры этого сезона. Их оценка – 29 баллов.

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Следующими на паркет вышли Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Песней для венского вальса они выбрали хит "Я на небі", а оценили танец пары члены жюри в 24 балла.

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MELOVIN и Лиза Русина подготовили танго под песню "Я не здамся без бою". Новый танец принес паре 25 баллов и похвалу от Екатерины Кухар.

Ольга Харлан за несколько дней до нового эфира узнала, что ее партнер Дмитрий Дикусар заболел коронавирусом. Она готовила танец с Димой Жуком, однако тоже получила положительный тест на COVID-19. На этой неделе у Ольги Харлан иммунитет, но оценку в 26 баллов судьи выставили.

Дима Каднай в это воскресенье тоже с положительным тестом на ковид, певец находится на самоизоляции. Его партнерша Алина Ли здорова, и пара решила танцевать, несмотря на сложные обстоятельства. Алина станцевала в зале, а Дмитрий – удаленно, в другой локации. 26 баллов получили Дима и Алина.

Далее на проекте появились Михаил Заливако и Анна Богдан из "Холостяка-11". Пара очень хочет участвовать в следующем сезоне танцев и за три дня подготовила свой первый вальс.

На паркете началось шоу результатов, определившее пары, которые прошли далее в шоу. Также были названы участники, которым пришлось танцевать финальный "танец за жизнь" – это были Александра Зарицкая и Юрий Мешков, MELOVIN и Лиза Русина.

Какая пара покинула "Танці з зірками" в девятом выпуске, узнайте здесь.

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