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Дима Каднай пропустил эфир Танців з зірками из-за коронавируса

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 октября, 09:53
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В восьмом прямом эфире фронтмен группы KADNAY не вышел на паркет. Во время шоу стало известно, что Дима подхватил COVID-19 и на некоторое время вынужден покинуть танцы
Дима Каднай заразился коронавирусом и пропустил эфир "Танців з зірками"
Дима Каднай заразился коронавирусом и пропустил эфир "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

Минувшим вечером на "Танцях з зірками" участники танцевали в трио – к ним присоединились другие хореографы. Дима Каднай и Алина Ли готовили номер вместе с Аделиной Дели, но певец заразился коронавирусом и не смог выступить.

На днях состоялась премьера гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Смотрите, что было в первом выпуске нового сезона.

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Сейчас Каднай находится дома на самоизоляции. Его партнерши не заболели и чувствуют себя хорошо.

Мне стало плохо после ночной репетиции. Приехал домой, поднялась температура, и я сразу же сдал тест на COVID-19. Мне пришел положительный результат. Я пока на самоизоляции. Очень рад, что у Алины и Аделины все хорошо. Мы готовили нереальный номер. Очень хотел вас удивить. Мне вообще не верится. Это шок, – признался Дима Каднай.

В Instagram артист также сделал пост, сообщив о болезни, поблагодарил поклонников за поддержку и добавил: "Надеюсь, до следующего воскресенья на "Танцях з зірками".

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В зоне риска в восьмом эфире танцевального шоу оказались Костя Войтенко и Роксоляна Маланчук, Евгения Власова и Макс Леонов и Артур Логай и Анна Карелина – двум последним парам пришлось исполнять "танец за жизнь".

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В итоге проект покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Как это было, смотрите в материале.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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