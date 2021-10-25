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Устала от синяков и крепатуры – Евгения Власова прокомментировала вылет из Танців з зірками

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
25 октября, 14:05
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Вчера проект "Танці з зірками" покинула звездная пара – певица Евгения Власова и хореограф-постановщик Максим Леонов. Сразу же после "вылета" они пообщались с поклонниками в Сети
Евгения Власова заявила, что устала от танцевального проекта
Евгения Власова заявила, что устала от танцевального проекта

Как только съемки вчерашнего выпуска танцевального проекта закончились Евгения Власова, которая вместе с Максом Леоновым покинула шоу "Танці з зірками", вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram. На вопросы подписчиков касательно участия в проекте ответила, что была очень рада его покинуть и вовсе не расстроилась. Свое настроение певица объяснила тем, что устала от регулярных утомительных подготовок к программе и суеты шоу-бизнеса.

А вот судьи шоу "Маска" не устали и у них достаточно сил, чтоб отгадывать героев второго сезона. Узнайте, как прошел первый выпуск гипершоу "Маска".

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Свобода!.. Я так устала от этих синяков, от этих крепатур... Все очень вовремя, все классно, – говорила неоднократно Евгения своим поклонникам.

Евгения Власова и Максим Леонов
Евгения Власова и Максим Леонов / Фото: Инстаграм

Во время эфира Евгения и Макс обсуждали волнующие зрителей детали шоу, делились впечатлениями от участия и веселясь отвечали на вопросы:

Ты меня родил, как танцовщицу!.. Он меня рожал, - пошутила Власова.

Певица добавила, что они с партнером по танцам все равно были сильной парой, которая тоже могла дойти до финала. Также украинская певица и победитель прошлого сезона "Танці з зірками" поблагодарили своих фанатов за хорошие комментарии и поддержку во время участия в проекте.

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Марина Григоренко
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