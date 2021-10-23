Дзидзьо влюбился в Жирафу, а Порося очаровало Каменских: как прошел первый выпуск гипершоу Маска

Как прошел первый выпуск гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Правила гипершоу "Маска" не отличаются от первого сезона: в проекте участвуют 14 масок, разделенные на две группы участников. Этим вечером зрители увидели первую половину масок.

Напомним, что звездными детективами второго сезона шоу "Маска" стали NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

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Первым на сцену "Маски" вышел Робот. Оля Полякова сразу же заявила, что это известный украинский певец.

Я вижу по телу, что это Виталий Козловский – заявила Королева ночи.

Робот первым выступил в эфире "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Но после выступления загадочного персонажа мнение Оли изменилось, ведь Робот запел женским голосом. Вокал маски натолкнул детективов на мысль, что это может быть Камалия или Алена Омаргалиева. Хотя Олег Винник уверен, что Робот – мужчина.

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Второй загадочный участник шоу "Маска" – Баян. Все звездные эксперты единогласно заявили, что Баян – женщина. Но какая звезда прячется под этой маской?

Баян на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Лилия Сандулеса, Алла Пугачева или "мама" Веры Сердючки? Этот персонаж для детективов шоу "Маска" – очередная загадка.

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Третьим на сцену гипершоу "Маска" вышел Котик. Андрей Данилко сразу же попросил подсказку от персонажа, потому что на первый взгляд сложно предположить, какая звезда может быть в этом костюме. А Оля Полякова выдвинула сразу несколько кандидатур: Монатик, Потап, Александр Педан.

Котик на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Кстати, по словам художников по костюмам, Котик – обладатель самой большой головы на проекте, а еще у него самые большие глаза из всех персонажей второго сезона.

Следующей на сцену "Маски" вышла волшебная Фея, которая очаровала зрителей и звездных детективов своим костюмом.

Фея в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

NK, Олег Винник, Оля Полякова Дзидзьо и Андрей Данилко растерялись в догадках, кто может прятаться за этой маской. Но после выступления звездные детективы решили, что это скорее всего не певица. Вот их главные версии: Ксения Мишина, Оля Фреймут и Злата Огневич.

Дале на сцену вышли четыре маски, которые уже выступили перед зрителями. Состоялось первое голосование, во время которого детективы шоу "Маска" решили, кто должен себя рассекретить.

Робот, Баян, Фея и Котик / Фото: телеканал "Украина"

Претендентом на вылет, по решению зрителей и детективов, оказался Баян. Но впереди еще три персонажа.

Далее зрителей и звездных детективов удивило милое Порося. Полякова, Винник и Дзидзьо пустились в пляс во время выступления этой маски, но кто прячется в костюме – так и не поняли.

Порося на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Следующего персонажа Маски – Жирафу - сравнили с Олей Поляковой. Певица тут же заявила, что в костюме прячется Леся Никитюк. А Олег Винник предположил, что это Оля Цибульская.

Жирафа в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко сказал, что Жирафа – молодая, высокая и одинокая девушка, а Дзидзьо признался, что загадочная героиня шоу ему очень нравится.

Еще одним участником шоу "Маска" стал Кажан. Загадочный персонаж несколько испугал ведущего Владимира Остапчука и некоторых звездных детективов.

Кажан на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко предположил, что за этой маской прячется актер, а Оля Полякова думает, что Кажан – радиоведущий.

Тем временем на шоу "Маска" началось второе голосование, которое определило еще одного претендента на вылет. На сцену вышли Жирафа, Порося и Кажан.

Порося, Кажан и Жирафа / Фото: телеканал "Украина"

Так, к Баяну, которого выбрали в первом голосовании, присоединился Кажан. Третий раз голосуют только зрители, и они решили, что в первом эфире второго сезона шоу "Маска" раскрыть себя должен Баян.

Какая же звезда пряталась за этой восхитительной маской – мы рассказали и показали здесь.

Смотрите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина"!

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