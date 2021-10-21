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Новый персонаж шоу-детектива Маска Котик – настоящий бунтарь и рокер

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 октября, 22:01
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Уже в субботу в 21:00 канал "Украина" покажет первый выпуск второго сезона шоу, в котором зрители познакомятся сразу с семью участниками, среди которых яркий бунтарь – рокер Котик
В шоу "Маска" новый герой
В шоу "Маска" новый герой

Персонажи второго сезона самого загадочного и самого звездного шоу страны "Маска" просто поражают своей разносторонностью и яркостью. По словам художников по костюмам, на сцене проекта будут находиться сразу два супермодника – меланхолическая Жирафа и неугомонный красавец Котик. Интересно то, что первоначальная идея создания персонажа крутилась вокруг темы рейва, то есть Котик еще тот знаток вечеринок и дискотек.

Наш Котик очень стильный, это и объясняет его трендовая одежда. Специально для героя мы создали особую флуоресцентную куртку сверхмодных кислотных цветов, сзади которой нарисована точная копия Котика, который охотится на рыбку. У него модные широкие брюки с лентами, которые якобы расписаны иероглифами, но на самом деле мы зашифровали там разные уменьшительно-ласкательные клички котов на нашем языке, – поделилась художница по костюмам гипершоу "Маска" Леся Патока.

Котик – настоящий модник и бунтарь
Котик – настоящий модник и бунтарь

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Также у Котика есть невероятное количество стильных и тематических аксессуаров – серебряные серьги в форме крестов и рыбки, чокер с шипами, а также мотоциклетные перчатки, которые подчеркивают его уникальные железные когти. Их мастера создавали собственноручно по уникальной технологии. Но это не единственная особенность героя.

Он имеет самые большие глаза из всех персонажей второго сезона и самую большую голову на проекте! Все это мы создавали сами. А еще Котик – это единственный герой, мех которого сформирован вручную – его расписывали три мастера, то есть это не принт. В середине маски есть тело, которое придает нашему герою массу в несколько раз больше самой звезды. И, что интересно, это не мешает участнику так круто танцевать и зажигать! Честно скажу, создавая маску, я и подумать не могла, что такой толстый котик, может так круто двигаться, – рассказала художница Леся Патока.

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на канале "Украина"!

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Марина Григоренко
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