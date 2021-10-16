Как Пугачева, Королева, Повалий гуляли на юбилее Баскова (видео)

Николай Басков громко отметил день рождения / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков с размахом отметил свое 45-летие.С полуночи артиста в Instagram поздравляли многочисленные друзья и коллеги.

А ближе к вечеру звезды собрались в одном из ресторанов Москвы. На празднике присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Наташа Королева с Тарзаном, Таисия Повалий, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и многие другие.

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Николай Басков не только принимал поздравления, но и решил устроить концерт для друзей, исполнив свои популярные песни.

Вот, например, Наташа Королева и Тарзан танцуют под один из треков именинника.

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Вместе с Таисией Повалий они исполнили свою дуэтную песню.

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Без "Шарманки" не обошлось.

В свой день рождения Николай Басков не забыл о маме. Он поделился архивными фото из семейного альбома и посвятил маме песню.

Звездные друзья тоже с удовольствием исполняли свои хиты на вечеринке Баскова.

Не только молодежь зажигает под Валерия Меладзе. Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте не против потанцевать под треки певца.

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