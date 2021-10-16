Як Пугачова, Корольова, Повалій гуляли на ювілеї Баскова (відео)

Микола Басков гучно відзначив день народження / Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Микола Басков з розмахом відсвяткував своє 45-річчя. З півночі артиста в Instagram вітали численні друзі і колеги.
А ближче до вечора зірки зібралися в одному з ресторанів Москви. На святі були присутні Алла Пугачова і Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Наташа Корольова з Тарзаном, Таїсія Повалій, Валерій Меладзе, Філіп Кіркоров, Поліна Гагаріна і багато інших.
Микола Басков не тільки приймав вітання, а й вирішив влаштувати концерт для друзів, виконавши свої популярні пісні.
Ось, наприклад, Наташа Корольова і Тарзан танцюють під один з треків іменинника.
Разом з Таїсією Повалій виконали свою дуетну пісню.
Без "Шарманки" не обійшлося.
У свій день народження Микола Басков не забув про маму. Він поділився архівними фото з сімейного альбому і присвятив мамі пісню.
Зіркові друзі теж із задоволенням виконували свої хіти на вечірці Баскова.
Не тільки молодь запалює під Валерія Меладзе . Алла Пугачова з Крістіною Орбакайте не проти потанцювати під треки співака.
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