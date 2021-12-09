Как сын Наташи Королевой поет вживую (видео)

Наташа Королева показала, как сын Архип поет без фонограммы / Фото: instagram.com/koroleva__star

Архип вместе с мамой принимает участие в популярном российском шоу, но ему не удается покорить зрителей. Наташа Королева старается помочь сыну. Она часто ходит с ним на премии, активно публикует совместные фото и делится видео с подготовки к выступлениям.

Так, на одном из видео, можно услышать как Архип поет вживую.

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В комментариях в очередной раз не оценили старания сына Наташи Королевой.

"У Архипки проклевывается, но надо поработать еще, и маму не перепевать...а так молодцы, смотреть приятно..Удачи вам!"

"Что мама что сын поют на одном уровне – никаких вокальных данных"

"Какой ужас, хоть я люблю творчество Наташи"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: Instagram

В комментариях певица не отвечает поклонникам. Но в новом интервью для teleprogramma.pro рассказала, что Архип только начинает делать первые шаги как профессиональный артист. Сын недавно начал заниматься музыкой. У Архипа еще идет голосовая ломка, продолжается мутация голоса.

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Педагог по вокалу Ксения Коробкова, с которой он занимается, говорит о том, что 1- 2 года мутация будет продолжаться. Пока еще нет низов, не хватает дыхания, но он молодец, старается, работает и репетирует, – сказала певица.

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