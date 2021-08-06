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Новое видео Наташи Королевой c сыном смутило Сеть: Уже не знают, чем заняться

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 августа, 14:25
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Наташа Королева продолжает делиться совместными видео с сыном Архипом. Но в очередной раз в Сети парня захейтили
Наташа Королева опубликовала новое видео с сыном
Наташа Королева опубликовала новое видео с сыном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Совместные публикации Наташи Королевой с сыном Архипом всегда вызывают неоднозначную реакцию в Сети. И неважно это Instagram или TikTok. Новое видео тому доказательство.

В TikTok Наташа Королева опубликовала видео со съемочной площадке. Они вместе с Архипом являются ведущими хит-парад на одном из музыкальных каналов. На этот раз съемки проходили в поле.

Не ругай меня мама, что люблю тракториста, – напевала Королева, а Архип активно жестикулировал.

@koroleva__star

##

В комментариях одни посмеялись, а другие вновь нелестно высказались о сыне певицы.

Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Не так давно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.

Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях и пытается зарекомендовать себя в шоу-бизнесе. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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