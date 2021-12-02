Муж Наташи Королевой против отношений сына со стриптизершей

В Сети регулярно ходят слухи о свадьбе 19-летнего Архипа и его возлюбленной Мелиссы. Известно, что Наташа Королева не в восторге от избранницы сына

Тарзан прокомментировала отношения сына Архипа со стриптизершей / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/melissa_foxs_

Певица в одном из интервью рассказала, что сейчас Архип и его девушка Мелисса живут в ее доме. Наташа Королева отмечала, если сын решится связать себя узами брака со своей избранницей, ему самому придется содержать свою семью.

Сам Архип о своей личной комментариев не дает, лишь публикует совместные фото с Меллисой. Но об отношениях сын с его девушкой решил высказаться Тарзан.

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Он подросток, поэтому я бы не относился серьезно. Сколько их еще таких невест будет! Ну, если в папку пошел, то это очень много, – сказал Сергей Глушко в интервью для "Пятого канала".

Сын Наташи Королевой и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Тарзану не нравится избранница сына, но вмешиваться в личную жизнь Архипа он не собирается.

Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам, – отметил муж Наташи Королевой.

Известно, что сын Наташи Королевой встречается со стриптизершей Мелиссой Фокс. Пара познакомились в компании общих друзей. Поначалу девушка не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Архип сделал Мелиссе предложение еще в феврале, в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства.

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