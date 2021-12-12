Как в сказке: знаменитости, которые очень похожи на героев Дисней. Сравним?

Звезды похожие на героев Дисней / Фото: Getty Images
Мы уже сравнили, как выглядели мировые знаменитости до похудения и после. Теперь предлагаем посмотреть, получилось бы у звезд воплотить в реальность любимых героев из диснеевских мультиков.
Робин Уильямс – Джин ("Алладин", 1992)
Поражающее сходство актера и мультяшного героя! Мимика и жесты Джина точь в точь повторяют Робина Уильямса. И это не случайно, ведь изначально продюсеры мультфильма создавали образ персонажа специально для него, но Уильямс отказался участвовать в проекте.
Аманда Сейфрид – Рапунцель ("Рапунцель: Запутанная история", 2010)
Если бы девушка с золотыми волшебными волосами жила в реальном мире, это бы точно была Аманда Сейфрид. Актриса с белыми локонами действительно напоминает принцессу.
Джейк Джилленхол – Принц Эрик ("Русалочка", 1989)
Такие же голубые глаза и роскошная шевелюра – это же принц Эрик...точнее Джейк Джилленхол! Обратите внимание, даже обаятельная улыбка актера очень похожа на возлюбленного Русалочки.
Рианна – Принцесса Тиана ("Принцесса и лягушка", 2009)
Видимо, не зря у певицы и сказочной героини такие созвучные имена. Да и прическу Рианна и принцесса выбрали одинаковую – темные кудри, собранные в высокий пучок.
Джона Хилл – Мышонок Гас ("Золушка", 1950)
Иногда знаменитости напоминают нам и мультяшных зверушек. Так, например, яркий образ комедийного актера Джона Хилла уж очень похож на веселого мышонка Гаса.
Хавьер Бардем – Чудовище/принц Адам ("Красавица и чудовище", 1991)
Такой же серьезный взгляд, хмурые брови и густая борода – сходство у Бардема и принца Адама в облике Чудовища явно прослеживается. А вы как считаете?
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