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Адель, Каменских и еще топ-6 звезд, которые экстремально похудели. Делимся секретами селебретис

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
5 декабря, 12:00
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Хоть и бодипозитив достаточно популярное явление, звезды, к которым приковано максимальное внимание публики, все-таки решают худеть. Избыточный вес мешал им чувствовать себя здоровым и уверенным, поэтому решение прийти в форму оказалось правильным
Топ звезд, ошеломивших своим похудением.
Топ звезд, ошеломивших своим похудением. / Фото: Instagram

Иногда кажется, что селебретис имеют волшебную таблетку, которая помогает им выглядеть прекрасно. Ведь как объяснить тот факт, что некоторые знаменитости за короткий период теряют лишний веса?! Вспомните только блогера и многодетную маму Софию Стужук, которая за три недели ошеломила результатами похудения.

"Сегодня" собрали подборку артистов, которые шокировали своим новым образом и раскрыли секрет неожиданного похудения.

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Адель

Адель похудела на 45 кг.
Адель похудела на 45 кг. / Фото: Instagram

В прошлом году певица сбросила аж 45 килограммов! Наверное, это похудение было самым заметным и неожиданным в 2020 году. Поклонники же догадывалась, что кардинально изменить свою жизнь и внешность Адель решила после развода с мужем. Сама звезда же призналась, что она бросила курить, отказалась от вредной пищи и начала тренироваться с личным тренером и соблюдать специальную диету.

Впрочем, друзья звезды уверены, что главным мотиватором для такого перевоплощения стал сын Анджело. Ведь певица хочет быть здоровой и полной сил ради него.

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Отметим, что после экстремального похудения Адель стала заметно счастливее и увереннее в себе. Также такие изменения натолкнули ее на создание нового альбома.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов.
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов. / Фото: Instagram

Певица набрала вес после рождения троих детей. Она весила около 108 килограммов. Однако звездная мамочка решила не впадать в депрессию и взяла себя в руки. Так, за шесть месяцев знаменитость похудела феноменально - на 45 килограммов. Помогал ей в этом профессиональный тренер, с которым она тренировалась три раза в неделю по 45 минут. Джессика начала много ходить, сбалансированно питаться, пить много воды и правильно спать. Да, артистка отмечает сон. По ее словам, многие его недооценивают во время похудения. Интересно, что Симпсон влезла в джинсы 14-летней давности и этим похвасталась в Сети.

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Джон Хилл

Джон Хилл похудел на 50 кг.
Джон Хилл похудел на 50 кг. / Фото: Instagram

Актер всегда боролся с ожирением. А когда вес достиг 115 килограммов – он решил активно худеть и за определенное время ему удалось сбросить целых 50 кг! А секрет такого поразительного успеха, как признался артист, отказ от алкоголя и вредной еды. Интересно, что Джон вел дневник питания, который потом показывал диетологу, ну и, конечно, регулярно занимался спортом. Также актер в шутку рассказал, что похудел ради своей возлюбленной, которая "ворчала, что ей остается все меньше места в постели".

Настя Каменских

Настя Каменских похудела на 20 кг.
Настя Каменских похудела на 20 кг. / Фото: Instagram

Певица была известна широкой публике своими пышными формами. Однако в последнее время фигура Насти стала выходить за пределы нормы. Поэтому девушка в течение короткого времени вернулась в свой нормальный вес (она сбросила 20 кг), доказав всем, что по желанию можно достичь чего угодно. Артистка начала правильно питаться и регулярно тренироваться в зале (наверное, вы неоднократно видели в ее профиле в Сети фото с тренировки). А чтобы похудеть всерьез и надолго, Каменских призналась, что каждое утро готовит себе еду на целый день и берет ее на работу.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина похудела на 20 кг.
Маша Ефросинина похудела на 20 кг. / Фото: Instagram

В начале своей телевизионной карьеры у звезды были лишние 20 килограммов. Сама же ведущая признавалась, что ей не нравилось отражение в зеркале, так что с 2010-х Мария решила заняться собой и почти за год сбросила лишний вес. Смогла знаменитость подкорректировать фигуру благодаря правильному питанию. Так, телеведущая отметила несколько главных правил похудения: отказ от выпечки, сладкой газировки, молока и т. д.

Полина Гагарина

Полина Гагарина похудела на 40 кг.
Полина Гагарина похудела на 40 кг. / Фото: Instagram

Эта певица – яркий пример того, как похудение помогает возродить карьеру. Артистка дважды была беременна и дважды набирала до 30 килограммов, но смогла сбросить 40 кг благодаря строжайшей диете. Также Гагарина соблюдала интервалы между едой и не переедала. А еще она регулярно занималась спортом, выбирая силовые тренировки с тренером.

Ребел Уилсон

Ребел Уилсон феноменально похудела в 2020 году.
Ребел Уилсон феноменально похудела в 2020 году. / Фото: Instagram

Когда-то комедийная актриса объясняла, что именно лишний вес стал ее счастливым билетом в ее карьере – благодаря своей комплекции звезда могла играть роли "забавных полненьких девушек". Но на фоне славы Ребел признавалась, что страдает гормональным дисбалансом и быстро набирает вес. Поэтому в 2020 году звезда решила упорно бороться с лишними килограммами. Артистка отказалась от сахара и фаст-фуда, начала посещать фитнес-клубы и бегать, а также ежедневно заниматься по специальной программе тренировок и следить за своим питанием. Результат потрясающий!

Максим Фадеев

Максим Фадеев похудел на 100 кг.
Максим Фадеев похудел на 100 кг. / Фото: Instagram

Известный музыкальный продюсер отличался большим телосложением, но в прошлом году он шокировал своих поклонников, ведь похудел на целых 100 килограммов! В чем же секрет волшебного похудения? По словам Фадеева, методика достаточно проста: ежедневно горячая вода натощак и правильные продукты, которые можно есть без ограничений. Ну и не забывал продюсер о физической активности, однако к экстремальным тренировкам не прибегал. Кстати, Фадеев планирует написать целую книгу о похудении. Таким образом, он поделится собственным опытом и подробно расскажет о своей методике.

Так что звезды еще раз доказывают, что все возможно! Главное иметь силу воли и желание. Всегда можно изменить свою жизнь то ли на 20 кг, то ли на 100 кг.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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