Как выглядела Алла Пугачева в 16 лет – уникальное архивное фото

В Сети показали фото Аллы Пугачевой в 16 лет / Фото: instagram.com/alla_orfey, Telegram-канал НеМалахов

На втором курсе университета Алла Пугачева, которую недавно одна звезда обвинила в разрушенной карьере, отправилась в свою первую гастрольную поездку с труппой Александра Лившица. После этого звезда выпустила свой дебютный альбом и начала строить карьеру. В те годы юная певица носила каре и выглядела очаровательно.

Эксклюзивное фото, на котором Алле Пугачевой 16 лет, появилось в Telegram-канале "НеМалахов". Судя по всему, кадр был сделан именно во время первых гастролей звезды.

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Алла Пугачева в 16 лет / Фото: Telegram-канал НеМалахов

Сама же Примадонна в своем Instagram-аккаунте опубликовала другую архивную фотографию, сделанную, когда она была уже явно постарше. Сейчас у артистки блонд, а тогда были длинные темные волосы.

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Впрочем, даже сейчас 72-летняя Пугачева выглядит моложе своих лет.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

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